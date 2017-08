El Elche muestra su potencial y su pegada ante un batallador Lorca

El Elche aprobó con buena nota su examen más difícil de lo que llevamos de temporada. El conjunto ilicitano exhibió potencial y pegada en el estadio Artes Carrasco ante un Lorca Deportiva que esta temporada también militará en Segunda División B.

Y eso que Vicente Mir no apostó por el equipo de «gala» y alternó a varios jugadores llamados a ser titulares con otros que, en principio, no van a tener tanto protagonismo en el inicio de la Liga. Incluso, el técnico franjiverde puso en el conjunto titular a tres canteranos como Sory, Primi y el juvenil Benktib, que están demostrando al técnico puede contar con ellos perfectamente.

Además, Golobart no disputó el choque por precaución, ya que arrastra molestias en la planta del pie. Edu Albacar fue la única baja por lesión, mientras que Javi Flores, a pesar de que su fichaje todavía no se ha hecho oficial, estuvo siguiendo a los que van a ser sus nuevos compañeros.

Fue un partido aguerrido, de mucha lucha, de los numerosos que se va a encontrar este año el Elche en Segunda División B. La pegada marcó la diferencia. Benja en los primeros minutos y Sory Kaba y Tekio, que se estrenó como goleador franjvierde, sentenciaron el choque en el inicio de la segunda parte.