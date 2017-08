Diego García Juan: «Si el convenio de acreedores no se aprueba, el Elche iría a liquidación y el IVF no cobraría»

Está convencido de sacar al Elche adelante. El abogado ilicitano parece que tiene el camino trazado y aunque no para de recibir críticas por todos los lados, Generalitat, mayoría de la afición y Ayuntamiento, asegura que tiene soluciones.

Comenzando por la parcela deportiva y por lo últimos movimientos, ¿cómo están las negociaciones para posible salida de Liberto?

Como siempre hemos dicho, Liberto es un jugador muy importante para el club y nos puede dar muchas cosas esta temporada. El chico ha manifestado su voluntad de jugar en Segunda y progresar profesionamente. En principio, no creemos que pueda afectar a la economía del club y nos oponemos a que salga. Efectivamente hubo una oferta que rondaba los 50.000 euros y nosotros por esa cantidad nos oponemos rotundamente. Los agentes del jugador se están han acercado a lo que pedimos y vamos a esperar unos días. Pero si pasa entre hoy y mañana y no llegamos a un acuerdo definitivo, la opción de salir Liberto se acabaró. Hemos dado un par de días más de margen.

Se puede ir Liberto, pero parece que llega Javi Flores...

Es un jugador de calidad contrastada, que ya ha estado a las órdenes del entrenador, Vicente Mir, que lo conoce bien, que puede darnos mucho, sobre todo en los últimos metros. Es un jugador de mucha calidad

Todo el mundo dice que son la envidia de Segunda B por la plantilla que están confeccionando...

De lo que estoy convencido es de que este equipo va a morder en el campo. Esta plantilla tiene garra. Eso es lo que más resaltaría, aparte de que los componentes de plantilla tienen calidad. Es lo que quizás nos faltó el año pasado, algo más de garra. Este año sí que la tenemos. Hay un grupo de jugadores muy buenos y, como dice nuestro director deportivo, ahora hay que formar un equipo, empezar a ganar partidos y estar arriba en la clasificación toda la temporada. Desde luego, estamos ilusionados, creo que las expectativas son de estar arriba y, al menos, jugar el play off. Espero que la afición responda, estar todos unidos y llevar al Elche a recuperar, cuanto antes, la Segunda División.

¿La solución del club pasa por el ascenso?

Es cierto que la viabilidad económica del club pasa por volver a Segunda División lo antes posible y, si puede ser, a Primera. Mientras tanto tenemos que tener una economía de guerra y para ello gran parte de los ingresos se va a dedicar a la plantilla. Para el resto de gastos del club vamos a tener que sobrevivir con el mínimo posible. Por lo tanto el club va a dedicar casi todos los esfuerzos económicos a la primera plantilla para intentar recuperar la categoría que nunca debimos perder y, a partir de ahí, intentar sanear economicamente el club.

¿Cuánto va a costar la plantilla de la presente temporada?

Permiteme que no le manifieste el importe de lo que cuesta la plantilla. No podemos hacer comparaciones con otros equipos. Cada plantilla tiene su coste y nosotros hemos apostado para que la parte importante de nuestros recursos vayan destinados a la plantilla.

¿Cómo está funcionando la campaña de abonos?

En Elche, habitualmente, son las últimas semanas antes de la Liga cuando se acelera la adquisión de abonos. Hemos superados los 3.000. Creo que esta semana vamos a terminar superando los 4.000. La Grada de animación también está teniendo un respuesta importante y ya hemos superado el centenar. Es una grada familiar a la que acudirán los niños con sus papas, personas mayores, abuelas y abuelos que vienen con sus hijos y nietos. Dentro de respeto a la leyes de espectáculos públicos, como se les han indicado las normas de comportamientos. Esperamos que sean un ejemplo, tanto en el Martínez Valero como fuera y seamos un ejemplo de educación y animación. Al final el equipo va a estar con la afición y la afición con el equipo.

Esta grada era una demanda de mucho tiempo y se estaba pendiente de la solución policial...

Hemos mantenido varias reuniones con la policía. Nosotros no podemos apartarnos de la normativa establecida. Cada uno de los aficionados de la Grada de Animación está firmando un decálogo de buen comportamiento y no nos va a temblar el pulso. Si cualquier aficionado, por desgracia, rompe, ese decálogo será expulsado. Nuestra plantilla, nuestra afición y nuestro club van a ser elegantes dentro y fuera de los terrenos de juego. Así se lo hemos manifestado a la Policía. Es cierto que no tenemos la varita mágica. No sólo un miembro de la Grada de Animación sino de otra zonas del campo rompe estas normas, seremos los primeros en condenarlo y en retirarle el abono.

¿Qué valoración declaraciones de Illueca codicia y egoismo y de impedir la entrada de Skyline en el Elche?

Yo no quiero entrar en polémica. Skyline es pasado en el Elche CF. No vamos a entrar en polémicas diciendo porque vino y porque no vino. Nosotros siempre tendimos la mano, contestamos a su carta, les invitamos a que vinieran y que nos mostraran las garantías. Quiero recordar que este club tuvo durante un periodo corto una persona muy dañina (Juan Anguix) para el futuro de la entidad, confiados en una persona que trajo un político sin que el consejo de administración supervisará las promesas que hizo. Nosotros lo que no quisimos es volver a tropezar en la misma piedra. Con la mejor intención, lo que hicimos fue pedir, rogarles, que vinieran, que nos mostrasen la garantías, la procedencia del dinero. Hace muy poco la LFP ha rechazo un dinero por no tener claro el origen del mismo. Estamos sometidos a la ley de blanqueo de capitales. Si venía dinero de Catar o de donde viniese, teníamos que saber de dónde venía, sí de verdad estaba, sí estaban los avales. No apareció ni siquiera en Prensa. No hubo ninguna justificación y sólo queríamos comprobarlo. No vinieron, ellos tendrían sus razones por las que no vinieron. Pero creo que Skyline ya es pasado.

Por suerte o por desgracia, este consejo de administración, que es heredero de la gestora que se formó, somos hijos de Elche y estamos intentando, con nuestros defectos y nuestras virtudes al mejor puerto.

Del 20 al 25 de septiembre se convocará una junta general de accionistas y como siempre hemos dicho, en esa junta general cesaremos en nuestros cargos y dejaremos que el accionariado elija al consejo de administración que mejor entienda por conveniente. Nosotros estamos haciendo las cosas con la mejor de las voluntades y al IVF lo único que le pido es que permita que nos podamos reunir.

Como presidente del consejo de administración digo que queremos devolver a la Generalitat Valenciana hasta el último euro. No queremos que como consecuencia de la ampliación de capital, que repito, es necesaria e imprescindible para vialibidad del club, el IVF reduzca un ápice sus garantías que tiene actualmente y entiendo que es lo que el IVF quiere. Pero entiendo que lo que quiere el IVF es incompatible. La finalización del convenio de acreedores es fundamental, porque por el contrario, el Elche iría a liquidación y el mantenimiento de las garantías que el IVF reclama se perderían. Para arreglar eso es imprescindible una reunión. Es imposible que sepan que propuesta queremos hacerle si no nos reciben. Hemos pedido oficialmente una reunión y espero que en un breve plazo nos la concedan y en buena lid nos demos la mano entre todos y seguir el camino que hemos empezado. No hay que olvidar que tras la situación concursal, el Elche ha rebajado una deuda enmás de 20 millones de euros. Nos falta sólamente terminarlo con la ampliación de capital. Y eso no tiene porque conllevar una disminución de las garantías del IVF. Por eso le ruego que nos podamos sentarnos cuanto antes, que nos dejemos de insultos o de asuntos personales, que nada soluciona. Hablando se tienen la gente y ahora más que nunca es necesario.

EL IVF dice que se va a oponer para no perder mayoría. ¿De aquí a la junta va a intentar alcanzar algún acuerdo?

Estando de espaldas dos personas es imposible que se entiendan. Por eso tenemos que sentarnos, mirarnos a los ojos, darnos la mano, poner propuestas encima de la mesa. Tenemos la fórmula para que el IVF no pierda un ápice el porcentaje que garantice la devolución de su deuda. Pero para eso tenemos que sentarnos y buscar soluciones.

Sin embargo ellos dicen que ustedes que han mantenido alguna conversación, que le han realizado promesas y no han cumplido€

Yo el día siguiente a ser nombrado presidente mandé varios emails para intentar mantener una reunión. Durante el año y medio que llevo en el cargo sólo he conseguido hablar con el señor Illueca una vez por teléfono y no entramos a tratar del tema. Sólo hablamos de Europa. Le pedí por favor que mantuviésemos una reunión con respecto a la ejecución de la subasta de la acciones y desde entonces ha sido imposible. Yo entiendo que tendrá la agenda apretada, pero entiendo que el presidente del Elche, se llame como se llame, se merece, al menos, una reunión. Un cargo público debe tener la deferencia de recibir al presidente de un club con la historia del Elche. En ese sentido me siento ninguneado porque recibe a cualquier aficionado, a cualquier peña,.que creo que debe recibirlos, pero no entiendo como hasta el momento no hemos tenido una reunión para hablar del futuro del Elche CF. Si el Elche, como institución le ha ofendido alguna vez, en nombre del Elche le pido disculpas y, al mismo tiempo, le pido que cuando pueda mantengamos una reunión para desbloquear la situación que creo que es lo que les interesa a los valencianos, conseguir cuanto antes unas garantías para devolver el dinero. Tenemos que dejar aparte los temas personales. Parece que hay problemas porque hubo personas que le ofendieron, pero estas personas ya no están en el club. Por lo tanto, le pido que por el bien del Elche dejemos temas personales, nos sentemos a hablar del dinero de los valencianos y del futuro del Elche.

Queda poco tiempo, ¿confía en que se pueda alcanzar algún acuerdo?

Estoy convencido de que, al final, vencerá la cordura por parte de todos y todos cederemos por el bien de la Generalitat, por el bien de los valencianos y por el bien del Elche.

Están también los 4 millones de la multa de Europa, ¿cómo lo van a solucionar?

Uno de los temas a tratar en esta reunión que estoy pidiendo con el IVF es para buscar soluciones a este tema también. No sabemos si va a venir la cautelar. Puede pasar dos cosas: que venga la cautelar o que no venga. Si viene no hay que garantizar los 4 millones y si viene, el Valencia y el Hércules ya han señalado que aportarán garantías patrimoniales. Nosotros tenemos un estadio tasado,en julio de este año, por valor de 51 millones de euros. Hasta Hacienda admite garantías patrimoniales e inmobiliarias para cualquier movimiento de gestión. Por qué Europa y el IVF no lo puede admitir. Temo una cosa y es que no nos traten por igual al Valencia, al Hércules y a nosotros. Si es cierto que gozamos de una ayuda pública, todos tendríamos que ser tratado igual. Sería un escándalo que Europa tratase al Valencia de forma distinta al Elche o al Hércules. No entendería nadie que el Elche no tuviera una resolución similar al Valencia. Nadie tiene que ver que un equipo haya devuelto o no el importe prestado porque si hubo ayuda pública fue una ayuda que se disfrutó. No estamos hablando de la devolución. También digo que el Elche sí que devolvió cerca de 2,4 millones.

En los último días ha nombrado a Pascual Moxica como nuevo consejero y como sustituto de Jaime Oliver...

Cuando uno está en un cargo como es el de presidente del Elche se ven las cosas muy claras. Doy las gracias a grupos empresarios que se están acercando a sacar a abonos, que están dispuestos a colaborar, hemos firmado con TM la renovación del patrocinio Se está viendo ahora a los ilicitanos y a los aficionados de pro. No quiero nombrar a ninguno, pero es emocionante como vienen, te tocan la puerta y te dicen te dejo carteles, te apoyo, compro tanto palcos. Otras personas se acercan con otros intereses personales, de reconocimiento público, económico. Todo se ve. Lo único que pido que todos los que se acerquen al club que vengan a ser generesosos con el Elche que no piensen que me puede dar el club a mí, sino que puedo dar yo al Elche en estos momentos.

¿Qué ocurrió con Regeneración que rechazó entrar en el consejo?

Me estoy reuniendo con todos los grupos de aficionados, peñas y también con Regeneración, auspiciado por un empresario muy importante de la ciudad que sirvió de enlace. He mantenido con el presidente de Regeneración yo diría que cinco reuniones que fueron distendidas y en las que hemos trabajado como colaborar y ayudar al club. En las reuniones les he dicho que podían venir al consejo como consejeros o como invitados, cualquier cosas que quieran. No hay problema y tenemos total transparencia. Sinceramente creo que el presidente de Regeneración tiene cosas que aportar. Es un aficionado que siente al Elche y que por la tanto hemos estado hablando con él. Lo que no he entendido que una vez decidimos que entrase una persona en el consejo que saquen una nota diciendo que rechazan entrar. Eso no era la intención de la reunión.

Hemos hablado con ellos y les hemos dicho que esta temporada, por el hecho de que se comienza el convenio de acreedores se va a tener que pagar cerca de 2 millones de euros entre Hacienda, Seguridad Social, trabajadores, etc Ese dinero tiene que salir de los accionistas, que ya lo saben, y están dispuestos a ponerlo. A ellos (Regeneración) también se les ha dicho que el equipo en Segunda B lleva una disminución de ingresos y les pregunté si estaban dispuestos a participar en la gestión y en la aportación de capitales. Es un grupo hetereogeneo y a veces entiendo que pueda haber discrepancias. Pero la nota que apareció no corresponde en nada a las conversaciones que estábamos manteniendo entre nosotros.

Volviendo al tema deportivo, parece que se están haciendo las cosas bien para Segunda B€

En el tema deportivo intentamos hacer las cosas bien, igual que el año pasado. Por desgracia sufrimos el descenso, algo que ha sido traumático para todos los miembros del consejo, al igual que para los aficionados. Hubo polémica a la hora de elegir director deportivo. Yo rogué que en esta ocasión me dejasen ejercer de presidente y me apoyesen porque conocía a Jorge Cordero y creo que ha confeccionado una plantilla muy aguerrida y muy comprometida y que nos van dar muchas alegrías

¿Parece, según su opinión, que todo el futuro del club pasa inexorablemente por la aprobación del convenio de acreedores?

Si no se aprueba el convenio de acreedores, el Elche va a liquidación y el IVF no cobraría nada. Por eso no es entendible la oposición del IVF a la aprobación del convenio de acreedores. Porque es justamente lo que permitiría una garantía factible para cobrar. Muchas veces se hablan de cosas contradictoria. El Elche quiere aprobar el convenio de acreedores y cumplir con los pagos. Pero no podemos decir, por un lado, en una mesa queremos cobrar hasta el último euro y, por otro, que queremos llevar al Elche a liquidación. Es incompatibles

¿Cómo se van a aportar esos dos millones de euros y los posibles déficits que se tengan en Segunda División B?

Con aportación de accionistas o nuevas ampliación capital

Por último, ¿cómo está la relación con el Ayuntamiento, que está claramente de parte del IVF?

Hemos recibido críticas del alcalde que respeto en su labor institucional aunque no las comparto. Pero no aceptamos tanto los insultos del concejal de Deportes y le rogaría que deberíamos estar a la altura de los cargos representamos cada uno. Mañana (por hoy) iré de forma muy gustosa a la presentación del trofeo Festa d´Elx, como no puede ser de otra forma porque la institución y el Elche CF están por encima de cualquier tema personal. Quiero de verdad agradecer al alcalde la invitación, tuvo una labor encomiable en el momento que hubo que sustituir aquel inversor (Anguix) que vino al Elche prometiendo cosas que nunca trajo. Tuvo una labor importante a la hora de la elección del equipo gestor y le animo a seguir apoyando al club de la forma que entienda. Yo sólo tiendo la mano a la coorporación para hacerle ver que es el momento de estar todos juntos. Toda la Corporación está invitada al partido del sábado y espero que estén con nosotros.