Illueca: «El egoísmo y la codicia han dinamitado el Elche»

El Director General del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, estuvo ayer en Elche para analizar la última hora del conjunto franjiverde tras la marcha del grupo inversor Skyline al Albacete y conocerse el acuerdo entre el club y Hacienda para saldar su deuda. Con la mente puesta en la próxima junta de accionistas, que se prevé para mediados del mes de septiembre, Illueca sigue inflexible ante las pretensiones del actual Consejo ilicitano. El «no» a la ampliación de capital que pretende el Elche es inamovible. El máximo responsable del IVF no duda en recuperar hasta el último céntimo de la deuda y advierte que no le temblará el pulso a la hora denunciar a los patronos que no voten en contra.

Con gesto serio pero confiado de sí mismo y de las cartas que maneja ante un hipotético escenario de revolución en la próxima Junta de Accionistas, Manuel Illueca, asegura que «nosotros siempre hemos dicho que nos opondríamos hasta las últimas consecuencias a un acuerdo que diluya la participación de Instituto Valenciano de Finanzas. Esta es una posición que no va a cambiar». Su motivo no es otro que recuperar el dinero público de los valencianos y porque «aquí hay unos compromisos de pago que están pendientes y la Generalitat no va a renunciar a ellos», añade.

En caso de que los miembros de la Fundación, representantes legales de las acciones del IVF, se abstuvieran o votaran a favor de la ampliación de capital, éste asegura que «saben muy bien que tienen que votar contra ese acuerdo. Y si no lo hace el IVF lo denunciará y lo reclamará judicialmente».

Illueca confía en que «los patronos ejercerán su voto en defensa del valor de la garantía que en su día otorgaron al IVF, y si no lo hicieran tendrán que hacer frente a sus responsabilidades», explicó ayer a este periódico.

El Director General del IVF fue tajante sobre la situación en la que se encuentra el Elche «La directiva se agarra a un sillón presidencial sin aportar dinero fresco. Sin embargo, la Generalitat sí trajo una solución creíble, solvente y viable para que el club hiciera frente a sus pagos... Por desgracia esa solución no fue respaldada por el actual Consejo, que ha preferido hundir al Elche antes que permitir una salida estable», recuerda.

A pesar «del tira y afloja» entre IVF y Elche «nosotros no vamos a condonar dinero al club bajo ningún concepto», confirmó Illueca tras cumplirse un año del acuerdo entre el ente valenciano y el grupo inversor Skyline.

El actual profesor, en excedencia, de la Universitat Jaume I de Castellón y técnico nombrado por el presidente del Consell, Ximo Puig, considera que «tenemos la conciencia muy tranquila del trabajo bien hecho. Nosotros teníamos un problema por un préstamo avalado en unas condiciones muy discutibles. Bajo ningún concepto, la Generalitat actual hubiera concedido ese aval y ahora nos hemos encontrado con este problema. Al final el egoísmo o la codicia de unos pocos han dinamitado una solución que favorecía el interés general; nosotros no tenemos más remedio que lamentarlo».

Respecto a la marcha de Skyline al Albacete, el valenciano admite que «el Elche ha perdido una gran oportunidad. Hemos visto estos días como Skyline ha adquirido el Albacete, tenemos noticias fehacientes de que han hecho el pago del dinero acordado con los anteriores propietarios y parece que también han habido pagos a Hacienda. Hubo solvencia de Skyline, como ya dijo la Generalitat. Es una auténtica lástima que esta inversión se perdiera».

Para concluir, Illueca aseguró que «no quiero sacar la bola de cristal, pero en estos momentos hay una serie de situaciones que suponen de facto riesgos potenciales muy serios para el Elche».