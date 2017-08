Cordero ve a Liberto con un 70% de posibilidades de que se vaya

Liberto Beltrán está más fuera que dentro del Elche. Por lo menos así lo ha dejado entrever esta mañana el director deportivo franjiverde, Jorge Cordero, quien considera que el canterano tiene "un 70% de posibilidades de marcharse y un 30% de quedarse".

El futbolista, a través de su representante, ha presentado una oferta al club ilicitano por su carta de libertad debido al interés de varios equipos de Segunda División. Ahora en el Elche esperan que esa oferta sea formal y por escrito y si satisface a los dirigentes franjiverdes le abrirán la puerta de salida, aunque no están dispuestos a dar muchas posibilidades.

"Liberto es un jugador importantísimo para nosotros. A día de hoy no nos ha llegado un oferta formal, aunque a través de su representante sí que han hablado con el representante. Esta mañana he mantenido una charla con el futbolista, lo entiendo porque puede jugar en superior categoría, pero nos hemos dado de plazo hasta el miércoles para tomar una decisión porque, en caso de que se marcha, me altera la planificación y no es fácil encontrar un sustituto sub'23 en el mercado", ha comentado Jorge Cordero.

No obstante, el director deportivo ha dejado claro que "por mucho que me interese que Liberto siga con nosotros, queremos jugadores comprometidos y que tengan los cinco sentidos en el Elche".