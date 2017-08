A por su tercer ascenso

Manuel Sánchez López (Córdoba, 13-9-1988) sueña con conseguir su tercer ascenso con el Elche y sacarse la espina de la temporada pasada cuando descendió con el UCAM de Murcia.

El jugador andaluz está llamado a ser un pieza importante en los esquemas de Vicente Mir y como dijo ayer el director deportivo, Jorge Cordero, debe aportar «fortaleza, carácter, fuerza, intensidad y sacar a relucir su buen trato de balón y su buen juego aéreo».

Además, en opinión de Cordero «debe ser el futbolista que dote de equilibrio a una posición importante como es la de mediocentro defensivo». Guardando las distancias debe ser el Sergio Busquets del Elche.

Por experiencia no va a ser. A sus 28 años ya ha saboreado las mieles del triunfo en el Huesca, con quien consiguió en el ascenso a Segunda A, aunque con Tevenet no tuvo mucho protagonismo; y en Osasuna, con el que hace dos campañas y con Nino como compañero, logró el ascenso a Primera División. En tierras navarras sí que fue un actor principal y desde su llegada en el mercado de invierno disputó 20 partidos y en el play off fue titular con Enrique Martín.

«Manolín» como se le conocía futbolísticamente hasta ahora ha pasado a ser Manuel Sánchez y después de militar en Osasuna, Alcorcón y UCAM en la categoría de plata no considera que llegar al Elche en Segunda B sea un paso atrás. «He firmado por un club como el Elche que no es de Segunda División B, aunque, circunstancialmente, esté en esta categoría. El Elche es un club de Primera y vengo a aportar lo máximo para salir lo antes posible de Segunda B».

El nuevo centrocampista franjiverde ya ha tenido la oportunidad de comprobar la grandeza del conjunto ilicitano. «Es de superior categoría y tiene una estructura y organización espectacular que no había visto en ningún otro lugar en el que he estado. Por eso, cuando me plantearon la posibilidad de venir no lo dudé porque al Elche es imposible decirle no».



Partido a partido

Manuel Sánchez sueña con conseguir su tercer ascenso con la franja verde, pero es consciente de que no va a ser un camino de rosas. «Ojalá lo podamos conseguir, pero todos sabemos lo que es la Segunda B. Aunque sea un tópico, debemos ir partido a partido y pensar semana a semana y esperamos conseguirlo».

El mediocentro pide tener «cabeza fría» para lograr «algo bonito». «Todos tenemos la ilusión de conseguir el ascenso, pero somos conscientes de que va a ser un año duro. Por eso, todos debemos ir poco a poco y si todos sumamos, puede ser un gran año», señaló.

El futbolista andaluz también tiene claro que ser campeón de grupo es una ventaja. «Ser campeón te otorga un 50% de posibilidades de ascender, pero no debemos obsesionarnos con ser primeros, aunque desde el primer momento debemos saber asumir esa presión. Lo importante es estar ahí al final de Liga».

El nuevo jugador franjiverde sabe que el Elche parte como favorito y va a ser uno de los aspirantes al ascenso, pero, al mismo tiempo, recuerda que «todos los rivales van a ser difíciles. Unos por su historia y otros por los campos complicados que tienen. No se puede hablar de favoritos porque en Segunda B todo es igualado y el ejemplo lo tendremos en el primer partido cuando visitemos al Sabadell, que va a ser un rival duro y más en su campo».

Manuel Sánchez tendrá una dura competencia en el centro del campo con Diego Benito, Provencio y Gonzalo Verdú.