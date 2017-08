"El Elche es un club de Primera División"

Manuel Sánchez ha sido presentado oficialmente esta mañana como nuevo jugador del Elche. El nuevo futbolista franjiverde, que juega de mediocentro defensivo, procede del UCAM de Murcia donde finalizó la pasada temporada tras un previo paso por el Alcorcón. El director deportivo, Jorge Cordero, lo ha definido como "un futbolista de mucha fortaleza, carácter, buen juego aéreo y con buen trato de balón. Es un jugador que nos va a dar intensidad y equilibrio en una posición muy importante".

El centrocampista ha asegurado que a pesar de estar los últimos años en equipos de Segunda División llegar al Elche en Segunda B no es un paso atrás. "Vengo por el club que es. El Elche es un club de Primera que, por circunstancias, está ahora en Segunda B. Tiene una estructura y una organización espectacular, que no he visto en ningún equipo de los que he estado hasta ahora. Por eso, cuando Jorge (Cordero) me llamó, no lo dudé porque es imposible decirle no al Elche".

Manuel Sánchez ha logrado un ascenso a Primera División con Osasuna y otro a Segunda A con el Huesca. Ahora espera repetir y lograr el tercero con el Elche. "Ojalá lo podamos conseguir, pero todos sabemos lo que es la Segunda B. Hay que tener tranquilidad e ir paso a paso y pensar semana a semana y esperamos, a final de temporada, lograr el objetivo", ha advertido a la vez que ha insistido en que "tenemos que tener la cabeza fría. El ascenso es algo bonito e ilusionante, pero debemos ser conscientes de que va a ser muy duro. Si todos aportamos lo que sabemos, este año puede ser grande"

Por último, el mediocentro ha señalado que durante sus primeros días de entrenamientos se ha encontrado "muy bien". "La acogida ha sido espléndida y nos estamos preparando para el comienzo de Liga del día 20. Físicamente voy de menos a más y, poco a poco, cogiendo fuerzas".