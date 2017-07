Jorge Cordero: «Deseo que estén con nosotros sólo jugadores que quieran venir al Elche»

Jugadores como Juli han pedido tiempo porque sueñan en seguir jugando en Segunda. Toca esperar y el cartagenero lo sabe.

Jorge Cordero, director deportivo del Elche CF, aprovechó ayer la presentación de Nino como nuevo jugador franjiverde, para insistir en la idea de que «estamos fichando, consensuado con el entrenador, lo que realmente queremos». Aunque la frase del cartagenero pueda sonar a una verdad de perogrullo, viene argumentada por el hecho de que algún futbolista como Quique Rivero, que estaba en su agenda, ha preferido irse al Racing de Santander. «El jugador que no firmo es porque creo que no debe estar aquí. Deseo que estén con nosotros futbolistas que quieran venir al Elche. Si se van a otro lado, como ha sucedido con Rivero, pues perfecto. Es un gran jugador, lo conozco bien, al igual que sucedió con Santi Jara, pero hay muchos equipos, no sólo está el Elche», explica Cordero.

Cordero ha admitido que las instalaciones del Elche y su historia son los mejores argumentos para convencer a los jugadores para que firmen y no quiere dramatizar por el hecho de que algunos futbolistas hayan elegido otras opciones. «Si no quieren estar aquí, no pasa nada», insiste.

A continuación, el director deportivo señala que «estoy contento con los refuerzos, pero quiero insistir en la idea de que el reto es conseguir un grupo sólido y que durante los partidos sea intenso y trabajador. A partir de ahí, aparecerá la calidad de los jugadores, nunca al revés. Primero la actitud, el trabajo y la intensidad, y, luego, la calidad de los futbolistas».

Confiesa que no se va a «volver loco» y que debe actuar con «paciencia» para cerrar la plantilla y cubrir las cinco fichas para mayores de 23 años de las que aún dispone. Entiende que «la cantera se lo tiene que jugar en cada entrenamiento y partido amistoso. Cuantos más se queden mejor para mí porque tendré que fichar menos y más nos ahorramos».

Sobre los últimos en llegar confesó que «con Collantes buscamos verticalidad y desborde en banda. Pensamos que por su zona puede marcar diferencias. Su personalidad tanto fuera como dentro del campo nos puede venir muy bien». Explica que «Diego Benito es un jugador de Segunda División. Su nivel de calidad es alto y tiene que demostrarlo en Segunda B. Espero que aquí tenga la continuidad que le ha faltado en los últimos años». Avanza que Iván Calero «es un futbolista de calidad que nos puede dar muchas opciones en ataque».

Finalmente pronostica que el Elche va jugar «en un grupo difícil y complicado, sobre todo por el hándicap de ver que hay nueve campos de césped artificial. Pero eso es lo que hay y nos tenemos que adaptar. No me va a influir a la hora de confeccionar la plantilla. Los futbolistas deben jugar en todas las superficies».