Esteban Martínez y David Ballester ya tienen su carnet de Segunda B

El Elche CF dio ayer por la mañana en banderazo de salida a los abonados de la temporada 2017-2018. Se notó muy poco movimiento en las oficinas del Martínez Valero. La herida del descenso está abierta y reina todavía el descontento.

Los que no quisieron dejarlo para más tarde fueron Esteban Martínez y David Ballester. Los dos primeros en llegar y antes de abrirse las oficinas ya estaban en la puerta. El primero lleva 53 años seguidos siendo abonado de forma ininterrumpida, mientras que Ballester los últimos 20. Esteban confiesa que «esté donde esté el Elche yo siempre me sacaré el carné. Lo haré hasta que me muera». Es la primera vez que se saca el abono de jubilado.

David Ballester se sacó un abono de Preferencia Descubierta para él y otro de Fondo Sur Cubierto para su sobrino Álvaro. «Estuve en los descensos de Cádiz y Jaén y también en los ascensos de Barakaldo y Melilla. Espero vivir otro salto de categoría esta campaña», concluye. Los dos estaban orgullosos con sus abonos y sólo piensan en el lema de la campaña: «Solo Elche».