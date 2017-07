Benja: "Hay que ser humildes y tener claro que no vamos a subir en septiembre"

Benjamín Martínez, Benja (San Cugat del Vallés, 23 de agosto de 1987) ha sido presentado esta mañana con nuevo jugador franjiverde para la dos próximas campañas. El delantero catalán llega ilusionado y con el mensaje claro: "Para salir de abajo hay que ser por encima de todo humildes, adaptarse a la categoría y darse cuenta que no vamos a subir ni en septiembre, ni tampoco en diciembre. Hay que ir pasito a pasito, estar unidos tanto afición, como jugadores y Prensa, ser unos".

Considera que inicialmente "quedar primero es medio ascenso. Te da muchas más oportunidades. Accedes al camino más rápido y tienes más oportunidades. Pero eso queda muy lejano y hay que ir a poco. Es más importante tener jugadores ilusionados que nombres porque hay muchos equipos históricos, con grandes proyectos, a los que nos enfrentamos que nos van a poner las cosas difíciles".

Benja ha reconocido que del Elche "me convenció que es un equipo que ha militado en la élite del fútbol español y de que antes de acabar la Liga ya mostró su interés por mí, El estadio y su masa social ahí también me ayudaron a dar el paso adelante".

Al ser espetado por la razones que le obligaron a salir de la Cultural Leonesa, a pesar de que tener dos años más contrato y marcar 26 goles, ha dicho: ¿Es la pregunta de millón? Fue una decisión técnica y supongo que al subir de categoría el entrenador tendrá otra idea. No pedí muchos más explicaciones. Lo importante es que vengo a un club que tiene mucha historia y que cuenta con un objetivo que es bonito. Soy muy feliz de estar aquí y tengo muchas ganas de empezar".

El que piense que Benja es un jugador tronco, que sólo está en el área para empujarla se equivoca. Juega muy de espaldas, ajusta a los centrales y cuando tiene un balón en el área desenfunda con rapidez. No obstante, el propio Benja prefiere que se le valore "desde de fuera" y no quiere comprometerse a marcar un número de goles. "Lo importante que haga el máximo para ayudar al equipo a conseguir su objetivo", remarcó

Finalmente, ha reconocido que la continuidad de Nino "me beneficia. Voy a aprender muchas cosas de él y pienso que nos vamos a beneficiar el uno del otro".