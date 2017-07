Esteban Martínez y David Ballester, los dos primeros abonados del Elche

El Elche CF ha abierto las puertas para comenzar a vender los abonados de la temporada 2017-2018 y los dos primeros en sacar su carné ha sido los aficionados Esteban Martínez y David Ballester. El primero lleva 53 años seguidos siendo abonado de forma ininterrumpida, mientras que Ballester los últimos 20. Esteban Martínez confiesa que "este donde esté el Elche yo siempre me sacaré el carné. Lo haré hasta que me muera. Lo hago porque el Elche es el equipo de mi vida y no puedo renunciar a él". Es la primera vez que se saca el abono de jubilado. "Ahora estamos en Segunda B, pero espero que en dos años podamos estar de nuevo con los grandes", sentencia.

David Ballester ha sacado un abono de Preferencia Descubierta para él y otro de Fondo Sur Cubierto para su sobrino Álvaro Ballester. "Estuve en los descensos de Cádiz y Jaén y también en los ascensos de Barakaldo y Mellia. Espero vivir otro salto de categoría esta campaña", concluye.

No existe colas para sacarse en este momento los abonos y solo unos poco seguidores se han acercado al club para sacarse el carne de una campaña que ha comenzado a andar bajo el lema "Solo Elche", con la que se quiere recuperar la ilusión de una afición desilusionada por el descenso a Segunda B.