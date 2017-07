Benja es sinónimo de gol

Benjamín Martínez, Benja (San Cugat del Vallés, 23 de agosto de 1987) es nuevo jugador del Elche desde ayer por la tarde. Diego García, presidente del club, anunciaba a la mañana que estaban muy cerca de cerrar un delantero de renombre y, horas más tarde, se confirmaba lo que era ya un secreto a voces, que «la tanqueta de San Cugat», así se le conoce al delantero catalán en los mentideros futbolísticos, va a tratar de derribar todas las murallas defensivas rivales la próxima campaña con la camiseta del Elche.

Formado en la cantera del F.C. Barcelona, Benja es un futbolista con experiencia tanto en Segunda B como en Segunda División. Ascendió a Segunda con el filial blaugrana en la temporada 2009-2010 y Luis Enrique estaba en el banquillo.

Seguidamente, militó durante varias campañas en Segunda División en las filas del Girona FC, Córdoba CF, UD Las Palmas, CE Sabadell y UE Llagostera, con la que colaboró en el 4-1 que le infligió en Palamós al Elche de Rubén Baraja. Marcó el último gol del duelo.

Una lesión de rodilla frenó su gran trayectoria. En febrero de 2013 fue operado de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda cuando estaba en el Girona y sumaba once dianas.

Al final de esa campaña fichó por el Córdoba CF donde no llega a debutar al no recuperarse de la lesión, lo que le llevó a rescindir su contrato en enero de 2014, quedando libre para incorporarse a la UD Las Palmas el 23 de febrero. En su primera etapa en el club canario el jugador no acaba de recuperarse de su lesión de rodilla de manera que disputa sólo cinco encuentros de forma parcial, con un total de 75 minutos y un solo gol.

En enero de 2015 se incorpora al CE Sabadell cedido hasta final de temporada. Al final de esa Liga rescinde su contrato con el conjunto canario y termina en el Llagostera, equipo con el que bajó a Segunda División B y marcó sólo tres goles.

El pasado verano firmó por tres campañas con la Cultural Leonesa, con la que ha vuelto su idilio con el gol logrando 26 dianas y colaborando con ellas en el salto del equipo a Segunda División. Su lesión cayó en el olvido y ahí están sus 36 partidos de Liga disputados y su rendimiento en el campo.

Nadie se explica en los alrededores del Municipal Reino de León (Antiguo Antonio Amilivia) su salida del club leonés cuando tenía dos años más de contrato. Además, era un jugador querido por su afición.

Ahora, llega al Elche con ilusiones renovadas y dispuesto a repetir ascenso a Segunda División, esta vez a las órdenes de Vicente Mir.

En principio, se le puede colocar la etiqueta de delantero tanque, capaz de mandar a la red todos los balones que le caen en el área.

El delantero Benja era una de las apuestas del director deportivo Jorge Cordero desde que supo que la Cultural no quería contar con él a pesar de tener dos años más de contrato. Las negociaciones han sido duras, eran muchos los equipos que se habían interesado por él, pero la opción del Elche le sedujo. No pudo decirle que no al proyecto de Cordero.