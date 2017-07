Cordero no tiene prisa por cerrar la plantilla

Jorge Cordero, director deportivo del Elche, estaba ayer satisfecho porque ha logrado cerrar en los días previos al inicio de la pretemporada los fichajes que consideraba «prioritarios» para el próximo campeonato, en el que el equipo volverá a competir en Segunda B.

El club ilicitano ha cerrado hasta siete incorporaciones y asegurado la continuidad una temporada más de Juan Francisco Martínez, Nino. «Estamos fichando lo que para nosotros eran prioridades», dijo cartagenero, quien precisó que el mercado «comienza a moverse», por lo que descartó completar la plantilla antes del regreso al trabajo, fijado el próximo 10 de julio.

«Se van a abrir muchas expectativas y hay que ser cautos y tener paciencia. No sería bueno cerrar la plantilla pronto, lo importante es elegir bien», explicó el técnico murciano, quien afirmó que el club está apostando por jugadores con «experiencia».

No obstante, Cordero indicó que, más allá de la calidad y recorrido de los fichajes, lo más importante para el Elche es que exista «unión» y que el grupo sea «solidario y humilde».

«Por mucho que nos llamemos Elche o tengamos a Nino, José Juan o Lolo Plá no ganaremos si no partimos del trabajo y somos solidarios y humildes», insistió.

Cordero afirmó que el veterano Sergio Pelegrín sigue sin responder a la oferta de renovación del Elche, por lo que ha dejado de ser una «prioridad» para el club ilicitano, que ya ha cubierto la posición de central con tres incorporaciones.

Se mostró un tanto pesimista sobre el futuro de Luis Pérez como franjiverde, ya que a juicio de su representante ya no pertenece al club porque en su contrato federativo no aparece su cláusula de renovación. «Deportivamente nos podría venir bien, porque incluso tiene ficha sub 23, pero no soy optimista», asumía Cordero a pesar de que el club piensa llevar el tema a los juzgados.



Pretemporada en casa

El técnico confirmó que el Elche realizará la pretemporada en el estadio Martínez Valero. El equipo ilicitano debutará ante el Crevillente Deportivo en el tradicional partido del Municipal Manolo Maciá de Santa Pola, que se disputará el sábado 22 de julio, en horario por confirmar.