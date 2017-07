Un ataque con mucha pólvora

Los cuatro aseguran goles en una categoría en la que las defensas se imponen a los ataques.

El Elche tiene prácticamente configurada su línea de atrás y poco a poco el ataque va cogiendo cuerpo. Las sensaciones son buenas ya que parece existir dinamita en sus hombres de arriba, tan necesaria para derribar la muralla defensiva de los rivales en una categoría muy física.

Ayer fue presentado Lolo Plá, que llega procedente del Toledo para las tres próximas campañas; un día antes se anunció la renovación del ya legendario punta franjiverde Nino; Sory Kaba sigue de la pasada campaña y falta para completar el póker de delanteros el goleador de la Cultural Leonesa Benja Martínez.

Sory Kaba era el único que tenía contrato en vigor al finalizar la campaña que terminó con el equipo ilicitano en Segunda División B. El futbolista del filial tuvo sus minutos con Vicente Parras en la recta final de la pasada Liga y, ahora, va a tener la oportunidad de luchar por un puesto en el primer equipo, con Mir en el banquillo, desde el inicio de la pretemporada, que arrancará el lunes.

Con Kaba ya asegurado, Jorge Cordero consiguió el pasado fin de semana que Nino aceptara su oferta para continuar en el Elche. El jugador almeriense estaba renovado automáticamente, pero tras el descenso quedó libre y, pese al interés del club por mantenerlo en su plantilla, había solicitado unos días de plazo para meditar otras dos ofertas que tenía de Tenerife y Almería. «Ha hecho un gran gesto por el Elche, teniendo sobre la mesa dos ofertas de equipos de superior categoría. Me alegro mucho porque creo que ha acertado, se queda en su club con el reto de llevarlo de nuevo a Segunda División», confesó ayer Jorge Cordero, director deportivo del Elche, durante la presentación del tercer delantero del equipo, Lolo Plá.

El propio jugador extremeño reconocía, en relación a Nino, en su puesta de largo, que para él «es un placer tenerlo como compañero y espero aprender lo máximo de él».

Con el trío, Nino, Sory Kaba y Lolo Plá asegurado, las miradas están puestas ahora en Benja.



Sorprendido de su equipo

Lolo Plá, nuevo delantero del Elche CF, se mostró ayer, durante su presentación, sorprendido del potencial que tiene su nuevo equipo. «La magnitud de este club salta a la vista y no descubro nada. Cuando me enseñaron el estadio estaba en una nube. Es circunstancial que esté en Segunda B y entre todos tenemos que encargarnos de llevarlo hacia arriba», señaló el extremeño. Plá, que la pasada temporada militó en el Toledo, recordó que la Segunda B es «muy dura» y que al Elche no le valdrá «con el nombre» para alcanzar sus objetivos. «Hay que hacer equipo y tener unión», indicó el atacante, quien ha firmado para las próximas tres temporadas. El extremeño indicó que las aspiraciones del Elche deben ser «las máximas», aunque recomendó de momento olvidarse de la promoción.

A partir de ahí, el delanteroapuesta por ir «paso a paso, partido a partido y con humildad». Reconoce que «a pesar de ser el Elche, hay que ir a todos los campos a ganar, pero con los pies en el suelo siempre».