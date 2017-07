"Cuando he visto el Martínez Valero pensaba que estaba en una nube"

Manuel Coronado Plá (7 de abril de 1993 , Mérida), más conocido como Lolo Plá, ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador del Elche para las tres próximas campañas. El punta extremeño ha reconocido en la sala de Prensa del Martínez Valero que su llegada al Elche obedece a "la magnitud de este club" y al hecho de que "conocía como trabaja Jorge Cordero", con el que coincidió en el Cádiz.

Entiende Lolo Plá que "lo de estar en Segunda B es circunstancial" para el Elche y reconoce "no me esperaba un club así. Cuando ayer me enseñaron el estadio Martínez Valero no me lo podía creer. Pensaba que estaba en una nube. No puede ser que este club esté en Segunda B y hay que luchar por sacarlo de ahí lo antes posible".

La clave para volver a la categoría de plata "es olvidarse del play off porque no es cercano". A partir de ahí, el delantero extremeño apuesta por ir "paso a paso y con humildad". Reconoce que "a pesar de que ser el Elche hay que ir a todos los campos a ganar, pero con los pies en el suelo siempre. Ojalá jugáramos siempre en nuestro estadio, pero no es así".

Lolo Plá, según Jorge Cordero, "puede jugar en punta, de segundo delantero y escorado en la banda. Ofrece bastantes opciones en el ataque. Lo tuve en el Cádiz en el 2014 y ha evolucionado mucho como jugador".