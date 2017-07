Cordero: "Por el hecho de llamarnos Elche no vamos a ganar partidos"

Jorge Cordero, director deportivo del Elche, ha confesado esta mañana, tras la presentación de Lolo Plá como nuevo jugador franjiverde, que "en estos momentos tenemos siete fichas libres" y el hecho de que la pretemporada arranque el lunes no le preocupa. Aboga por la tranquilidad. "El mercado comienza ahora a moverse y, hasta el momento, hemos firmado lo que para nosotros eran prioridades. Sabemos lo que que queremos, estamos en medio de muchas negociaciones, pero hay que tener paciencia, el mercado es muy largo y siempre salen cosas interesantes. No es bueno cerrar la plantilla a estas alturas porque luego te sale algo interesante y te quedas sin él. Lo importante es elegir bien".

Cordero afirmaba que "estamos formando una plantilla con jugadores que tienen experiencia en play off, en Segunda B, alguno de Segunda, pero por encima de todo debe primar la unión y el bloque. Hay que ser solidarios en el trabajo y ser humildes. Por mucho que nos llamemos Elche, Nino o Lolo Plá, no vamos a ganar ningún partido sino partimos de la humildad y el trabajo. Ser solidarios y un grupo es lo que realmente te hace ganar partidos. Eso es lo que estamos creando, un buen grupo".

Sobre el delantero de la Cultural Leonesa Benja ha reconocido que "estamos a la expectativa, conscientes de que va a rescindir su contrato con su actual equipo. Cuando lo haga el Elche estará ahí, pero también otros equipos".

Cordero ha mostrado su satisfacción por la continuidad de Nino."Ha hecho un gran gesto por el Elche teniendo sobre la mesa dos ofertas de equipos de superior categoría. Me alegro mucho porque creo que ha acertado, se queda en su club con el reto de llevarlo de nuevo a Segunda División", dice.

Pelegrín ya no es una prioridad en el Elche tras la contratación de Golobart, mientras que se muestra un tanto pesimista sobre el futuro de Luis Pérez como franjiverde, ya que a juicio de su representante ya no pertenece al club. "Deportivamente nos podría venir bien, porque incluso tiene ficha sub 23, pero no soy optimista", asumía.

La pretemporada se va a realizar en las instalaciones del Martínez Valero, y antes de tomar una decisión sobre los jugadores del filial quiere verlos en pretemporada.