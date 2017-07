Nino seguirá en el Elche. Después de varios días pensándose lo junto a su mujer y familia, que se encuentran fuera de la provincia desconectando, el delantero almeriense decidió dar el sí a la oferta franjiverde.

Resultaba muy tentadora la propuesta que había recibido del Tenerife para poder continuar jugando en Segunda División, en un lugar en el que también es muy querido por su afición, pero al final decidió el corazón y el «cañonero» de Vera seguirá vinculado con la entidad un año más y un segundo condicionado al ascenso. La caída a Segunda B le ha dejado una espina clavada que intentará sacarse la próxima campaña tratando con sus goles y trabajo que la entidad ilicitana regrese a la categoría perdida.

No podía irse por la puerta de atrás después de lo ilusionado que llegó a la que es su casa el pasado verano procedente de Osasuna. El duelo ante el Cádiz, donde se consumó el descenso a Segunda B, no podía ser su último partido con la casaca franjiverde, resultaba demasiado agrio despedirse con ese recuerdo. En ese mar de dudas escuchó su interior y éste le indicó que tenía una deuda con Elche. Las últimas horas no fueron sencillas, después de un año tan nefasto como el pasado. Lo más fácil era coger los bártulos e irse, pero Nino es un guerrero y no le asustan los retos. La decisión final ha sido suya y no ha dudado en asegurar que «el Elche es lo que siento y he optado por quedarme».

Nino, máximo goleador de la temporada pasada con 13 tantos (12 en la Liga y uno en Copa del Rey) seguirá su carrera como jugador del Elche CF, entidad con la que ha disputado más de 300 partidos y anotado una cifra superior a los 100 goles. La leyenda franjiverde continúa y desea seguir escribiéndola bajo los colores blanco y verde. Nino sigue siendo patrimonio franjiverde.

La mejor noticia que podría recibir la afición del Elche, que en los últimos días sólo acumula decepciones, una tras otra. Saber que Nino va a ser la bandera del nuevo proyecto suena muy bien y los seguidores del conjunto ilicitano no olvidarán nunca el detalle del almeriense.