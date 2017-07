Un consejo en descomposición

Segarra, Nohales y Sánchez son los únicos directivos que continúan de los que tomaron el relevo a la gestora Maruenda asume el área económica.

Juan Pascual decidió ayer poner fin a su periplo en el Elche y presentó su dimisión como secretario general de la entidad franjiverde. Llevaba tiempo barajando dar este paso, al no comulgar con las directrices que está marcando el presidente franjiverde Diego García, con el beneplácito de los consejeros José Luis Maruenda, Ramón Segarra y César Nohales. La gota que colmó el vaso fue el nombramiento de Jorge Cordero como director deportivo y lo que supone su llegada, el desembarco de Quique Pina a la entidad ilicitana. En la reunión en la que se eligió al técnico cartagenero se mostró muy crítico y dejó abierta a su salida.

Pascual ha preferido mantenerse al margen del proyecto que ahora comanda Diego García, aunque seguirá apoyando al club en todo lo que se le pida. De hecho, desea cerrar en los próximos días las negociaciones que mantiene con Hacienda y ayudar a que el consejero José Luis Maruenda asuma el reto de llevar las cuentas de la entidad.

Su contrato con el Elche era indefinido (con un solo consejero que lo apoyara no podían echarlo), no terminaba ayer como se ha especulado, y no se lleva ningún finiquito ya que su marcha obedece a su propia voluntad. Incluso, ha tratado de irse sin meter mucho ruido. Prueba de ello es que llegó a rectificar parte de su carta de despedida en la que especificaba que no estaba de acuerdo con la manera de actuar de los actuales dirigentes.

Del grupo directivo que tomó el relevo a la gestora que sustituyó a Juan Anguix ya se han quedado por el camino Juan Serrano, José Alberola, Juan Contreras, Jaime Oliver y, ahora, Juan Pascual, que ya dejó de ser consejero en enero de 2016, aunque tenía voz dentro del consejo. Sólo siguen César Nohales y Ramón Segarra, vinculado a Los Serranos, además de Francisco Sánchez. A ellos se han unido por el camino Diego García y Maruenda. El frente que domina el actual presidente se ha impuesto al resto en el inicio de un proyecto que ya no cuenta con aristas dentro del consejo y que no tiene oposición alguna.

Juan Pascual fue nombrado secretario general del Elche el 20 de enero de 2016 y ese mismo día dimitió como consejero de la entidad ilicitana. Nunca había estado vinculado al mundo del fútbol hasta agosto de 2015, cuando se unió al grupo de empresarios que decidió tomar el mando del club tras la dimisión del anterior consejo que dirigía Juan Anguix y con el Elche descendido administrativamente a Segunda División.

Seguidamente, cuando la gestora terminó su trabajo formó parte del consejo de administración que se creó con Juan Serrano como presidente encargándose del área económica y de recursos humanos. En el mes de enero de 2016 fue nombrado secretario general y dimitió de su cargo de consejero. Desde entonces ha desarrollado su trabajo en el área económica y en un club dentro de una situación concursal. El día a día de la entidad ha transcurrido sin ningún tipo de sobresaltos económicos, lo cual era complicado dada la situación por la que atraviesa el Elche.