Comunicado de Juan Pascual

En nombre de la sociedad que represento y coincidiendo con el fin de temporada, quiero anunciar la renuncia voluntaria al contrato firmado con el Elche CF en enero de 2016. Mi renuncia se sustenta en la convicción de que se ha concluido una etapa, lamentablemente cerrada con el descenso, y que corresponde ahora a otros asumir la tarea de devolver al club a las categorías que por historia y prestigio le corresponde. En lo que a mí respecta, he cumplido la tarea que la junta directiva me encomendó, gestionando el área económica del club, sacando adelante la difícil situación concursal y canalizando el día a día del Elche durante un periodo extraordinariamente convulso. Con la colaboración de todos los empleados y colaboradores, a los que agradezco su entrega y su dedicación, se ha restablecido la buena imagen del club como entidad solvente, se han cumplido los compromisos adquiridos y se dejan unas cuentas equilibradas que, tal como confirma el auditor, transmiten una imagen fiel de su realidad. Pese a que, sin duda, también se habrá deslizado algún error, por lo que pido disculpas, le dejo, sin embargo, a mi sucesor una situación más ordenada que la que me encontré. Espero con ilusión la llegada de un nuevo consejo de administración, después de la Junta General, que sea capaz de impulsar la recuperación del Elche CF, toda vez que la actual etapa y mi compromiso han concluido. Como ilicitano comprometido con mi ciudad, me pongo desde ahora mismo a disposición de la nueva junta directiva que salga elegida tras la próxima Junta Extraordinaria para, de forma desinteresada, ayudar en lo que sea necesario y, particularmente, conseguir para el Elche inversores capaces de apostar por este club. Nuestra ciudad y nuestros aficionados merecen que el Elche retorne pronto a lo más selecto del fútbol español y ninguno de nosotros debe ahorrar esfuerzos para conseguirlo.

Un fuerte y cordial abrazo.