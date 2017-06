Cordero va a por Quique Rivero

Al futbolista cántabro de 25 años le agrada la opción de vestir de franjiverde.

Juntar de nuevo a Gonzalo Verdú y a Quique Rivero, la pareja de mediocentros que ha formado el doble pivote en el 70% de los partidos del Cartagena en la recién finalizada temporada, es el objetivo del director deportivo del Elche, Jorge Cordero.

Son dos de los futbolistas que más han destacado en el grupo IV de Segunda División B y que estaban en la agenda de la mayoría de «gallitos» de la categoría de bronce.

Gonzalo Verdú ya es franjiverde y Cordero confía en cerrar en los próximos días la contratación de Quique Rivero. El responsable de la parcela deportiva del club ilicitano reconoció que el centrocampista es un jugador que le gusta, pero que iba a ser difícil su contratación porque también tiene cartel en Segunda División. A pesar de ello, confía en que, al final, acepte la oferta y se sume al proyecto del Elche.

En el Cartagena, Verdú, a pesar de ser central, ha jugado la mayoría de los partidos de mediocentro defensivo arropando a Rivero, que es un futbolista de más calidad técnica y creación.

Quique Rivero nació en la localidad cántabra de Cabezón de la Sala. Tiene 25 años y ha militado dos temporadas en el Racing de Santander, otras dos en el Tenerife en Segunda, en las que no disfrutó de muchos minutos; y las dos últimas ha estado en el Cartagena. Se encuentra libre tras haber finalizado contrato, aunque su ilusión es encontrar un equipo de Segunda División. No obstante, la opción del Elche le gusta y mucho y el reencuentro con Gonzalo Verdú es un plus extra que puede ayudar a decantarse por los ilicitanos.

Jorge Cordero conoce perfectamente al joven futbolista cántabro, al que ha visto en más de una ocasión en el Cartagena. Además, su hermano Pedro lo ha seguido durante toda la última temporada en la que ha ejercido de comentarista de 7TV, la cadena autonómica de la Región de Murcia.



Álvaro Peña

Otro jugador que quería el director deportivo franjiverde para formar el centro del campo era Álvaro Peña, del Racing de Santander, pero se ha decantado por la oferta del Alcorcón de Segunda División.



Reencuentro con Mir

Por otro lado, Charlie Ianson está muy cerca de volver al club ilicitano después de terminar contrato con el Valencia Mestalla, con el que ha llegado a la final por el ascenso siendo eliminado en la última eliminatoria frente al Albacete.

El jugador inglés, que el próximo sábado cumple 24 años, ha sido titular indiscutible esta temporada en el filial valencianista y, ahora, quiere reencontrarse con Vicente Mir, con quien ya estuvo entre las campañas 2012-2014 en las filas del Ilicitano, llegando incluso a debutar con el primer equipo, de la mano de Fran Escribá, en un partido de Primera División frente al Espanyol, en el estadio Martínez Valero.

El representante de Charlie es Miguel García Hita, que tiene una buena relación con el Elche y que, a su vez, también es el agente de Mir. La operación está bastante adelantada y se podría concretar en los próximos días.

También se ha relacionado con Elche al lateral izquierdo del UCAM de Murcia Morillas y a Fran Vélez, central que acaba de desvincularse del Almería, pero desde el club ilicitano aseguran que no saben nada de ninguno de esos dos futbolistas.

Por último, quienes parece que, salvo sorpresa de última hora, no van a continuar en el conjunto franjiverde son Nino y Pelegrín. Según fuentes de la entidad ilicitana, ambos futbolistas tienen encima de la mesa una oferta de renovación desde hace una semana y en el Elche no están dispuestos a esperar más porque el mercado avanza y quieren tener cuanto antes cerradas las contrataciones de jugadores llamados a ser importantes.