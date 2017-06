Luis Casas también deja el club ilicitano

Las salidas del Elche van aumentando no paran. El último en marcharse ha sido Luis Casas, que ha estado en el club ilicitano durante las cuatro últimas temporadas ejerciendo labores de scounting y análisis de los rivales dentro de la comisión deportiva. Además, en los últimos meses, tras la destitución de Alberto Toril, realizó funciones de segundo entrenador de Vicente Parras.

El técnico murciano se ha despedido de la entidad franjiverde con una carta:

"Después de cuatro temporadas hoy se acaba mi etapa en el Elche CF. Un Club al que me he sentido muy ligado desde eel primer días gracias a la confianza que he sentido de todos los presidentes, consejos de administración, directores deportivos, entrenadores y jugadores con los que he tenido la suerte de trabajar. Y, sobre todo, por el cariño y la implicación de todos y cada uno de mis compañeros: profesionales del área deprotiva y del fútbol base, médicos, fisios, utilleros y compañeros de oficinas.

Hoy me marcho triste por la etapa que se cierra, pero muy satisfecho y orgulloso por haber pertenecido al Elche CF, tanto en Primera División como en las dos últimas temporadas difíciles y complicadas que nos ha tocado vivir. Sólo deseo que este Club vuelva lo más pronto posible al lugar que le pertenece. Mucho Elche¡