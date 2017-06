El Festa d'Elx más revuelto

El encuentro que enfrentará a Elche y Levante se jugará el 13 de agosto a las 19.45 horas.

En el entorno franjiverde no ha sentado nada bien que la LVIII edición del Trofeo Festa d'Elx se dispute el día de la Nit de l'Albà, es decir, el 13 de agosto, a las 19.45 horas, en el estadio Martínez Valero. Levante y Elche se jugarán el prestigioso torneo en familia ya que se ha hecho caso omiso a la petición del Ayuntamiento de ponerlo en otra fecha y se ha obvidado que es uno de los días grandes de la ciudad y que la afición estará con la mente puesta en la tradicional y entrañable Albà.

Diego García, presidente del Elche CF, señaló ayer que «era la mejor opción que teníamos ya que el Levante no tenía otra fecha». Además, comentó que «lo hemos puesto a una hora relativamente temprana para que la gente tenga tiempo para volver a sus domilicios a celebrar la fiesta».

Entre los seguidores, se califica de «peregrino» el razonamiento del máximo dirigente franjiverde para elegir esa jornada para el partido. El presidente de la Agrupación de Peñas del Elche, EdgarJuan, apuntaba que «me parece una fecha inadecuada para que el aficionado pueda acudir al campo como hubiera podido hacer en cualquier otro día».

Francisco Barceló, presidente de la peña Els Patiors, reflejaba su indignación afirmando que «de esa gente te puedes esperar cualquier cosa. No respetan ni los días más señalados del ilicitano. Si querían estar solos lo van a conseguir».

La presidenta de la peña IFEMA, Fina Ayas, confesaba: «Si lo intentan hacer peor no lo consiguen. Ya no respetan ni la noche más importante del año en Elche. Me he quedado muerta cuando me he enterado del día del partido. Además, pueden existir problemas hasta de seguridad, ya que la Policía estará centrada en la Nit de l'Albà».

El malestar también ha llegado al Ayuntamiento. En tono irónico el alcalde ilicitano, Carlos González, comentaba ayer que «parece que no había más fechas disponibles en agosto que el día 13». El máximo edil no entiende la postura del club de fijar el partido a su antojo sin contar con el Ayuntamiento, que también forma parte de la organización del torneo. «Supongo que habrá razones para poner esa fecha, pero en los últimos 20 años no ha sido así. Es el día por excelencia de Elche. Además, el operativo policial de la Nit de l'Albà absorbe todo», recordaba.

Apuntan que desde el protocolo del Ayuntamiento se sugirió que el partido se jugará el viernes 11 de agosto, desde las 20 horas, para que el propio alcalde pudiera acudir a la primera parte, ya que a las diez y media de la noche, se inician las representaciones del Misteri d'Elx. Pese a la sugerencia, el Elche ha puesto el día 13 de agosto sin consultar con nadie. Sin duda alguna, el día menos indicado del año para disputar el Festa d'Elx.