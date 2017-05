Vicente Parras: «Siete puntos nos pueden valer»

­El entrenador del Elche, Vicente Parras, es consciente de la complicada situación en la que se encuentra el conjunto franjiverde. A pesar de ello, no arroja la toalla y considera que todavía hay puntos en juego suficientes para conseguir la permanencia.

El técnico ilicitano tiene claro que no pueden perder ninguno de los tres partidos que restan y, aunque no quiere mirar más allá del encuentro del domingo (18 horas) frente al Reus, admite que «con siete puntos podría servir». Eso se traduce en ganar los dos envites del Martínez Valero frente al conjunto catalán y al Oviedo y sacar, al menos, un empate en Cádiz.

«Tenemos que ganar el domingo y, luego, ver cómo acaba la jornada. Ahora ya no nos sirve hacer cuentas. Hay que aparecer de verdad. El Reus no nos puede superar en ninguna disputa del balón y tenemos que afrontar cada jugada como si fuera la última de nuestras vidas», señala.

Parras avisa de que ha llegado el momento de dar la cara. «Estamos donde no queríamos estar y ya no sirve aquello de que ya saldremos o ganando dos partidos nos salvamos. Tenemos la responsabilidad de salir y demostrar que queremos salvar este equipo y a esta institución».

El entrenador del Elche sabe que no sumar los tres puntos frente al cuadro tarraconense significaría el certificado de defunción y el descenso al infierno de Segunda División B. «Si no ganamos, quedarían sólo seis puntos por jugar y tenemos el gol-average perdido con la mayoría de rivales. Sólo veo una opción y no es otra que ganar al Reus».

Sin embargo se puede dar la situación contraria y una victoria, acompañada de las derrotas de varios rivales, podría dejar al Elche fuera de los puestos de descenso a falta de dos jornadas. «Ganando podríamos salir, pero, aunque así sea, no quedará otra que seguir ganando partidos», comenta.

El técnico franjiverde reconoce que la ansiedad está pasando factura y asegura que su equipo «es mejor de lo que se ha visto». Al mismo tiempo, lamenta que «no es normal no sumar ningún punto en los últimos seis partidos».



Derrota clave ante el Mirandés

Parras sigue recordando la derrota ante el Mirandés como clave en el hundimiento del Elche. «Ese partido fue fundamental y teníamos que haber ganado, aunque ya no nos sirve de nada hablar a toro pasado. Habiendo vencido al Mirandés, la derrota en Getafe entraba dentro de los cálculos. Incluso habiendo sumado un punto y otro en Mallorca, llevaríamos 44 y veríamos las cosas de otra forma. Cada partido hemos recibido golpes muy duros». El entrenador del conjunto ilicitano reconoce que es «frustrante» encajar goles y perder en los últimos minutos.

El técnico ilicitano está viviendo sobre el alambre y recuerda que «desde que me hice cargo del equipo sabía que la situación era difícil, pero, tengo claro de que somos capaces de ganar a cualquiera. Pero lo importante no es que yo lo crea, lo que se lo tienen que creer son los jugadores. Ya no podemos tener miedo de caer abajo, porque ya estamos abajo. Esa esperanza de creer en nosotros es la que nos ha faltado. Ahora ya no nos pueden temblar la piernas y debemos salir a por todas y defender todos como si fuera el último balón».