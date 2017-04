Toril: «Yo no soy lo importante, sino que el Elche siga en Segunda»

Con ellos podría dar un paso de gigante hacia la permanencia. No quiere hablar de su futuro en el banquillo, que está en peligro si se produce la derrota, y trata de ser positivo.

Alberto Toril confía en que su equipo será hoy capaz de quedarse con los tres puntos frente al Almería y con ellos dar un paso de gigante hacia la permanencia. No quiere hablar de su futuro en el banquillo, que está en peligro si se produce la derrota, y trata de ser positivo.

La victoria frente al Almería puede ser la mejor medicina para serenar una situación que a medida que se acerca el final de Liga parece complicarse partido tras partido. El Elche se encuentra a tres puntos del descenso y aunque el consejo de administración ha apelado a la calma para serenar los nervios, tras los últimos resultados negativos, una nueva derrota dejaría ya sin argumentos a Toril. El técnico prefiere ser optimista y sólo piensa en sumar los tres puntos en litigio.

¿Considera que el Elche-Almería es una final?

Es un partido importante, pero no una final, porque luego quedarán seis encuentros más. Habrá más partidos en los que tendremos que conseguir puntos. La semana ha sido afrontada como un partido muy importante y con el deseo de ganar va a saltar el equipo al campo. La realidad es que si ganamos estamos prácticamente salvados.

El partido suena a ultimátum para el entrenador, aunque el presidente Diego García, públicamente afirma que confía en usted. ¿Qué le parece?

A veces me falta escuchar que habléis de fútbol, no solo de cosas del momento. Preguntáis de mi destitución. Igual el viernes (hoy) estoy en mi casa, dentro de seis partidos o, a lo mejor, estoy otro año. Pero me gustaría que se hiciera un análisis profundo de la situación. Este proyecto empieza con Mandi y Matilla, claves en el juego, pero sufren dos lesiones de gran gravedad. Esto repercute en el equipo. Llegan otro tipo de jugadores y cuando estamos en una buena dinámica, en la segunda vuelta, se lesiona de Fabián, Dorca es baja durante un mes... Son situaciones y complicadas para que un grupo no se resienta. Durante todo el año nos hemos ido sobreponiendo. Yo no soy importante, lo importante es que el Elche se quede en Segunda.

¿Le molesta que se le acuse de que apenas gesticula en la banda durante los partidos?

Eso va en el carácter de cada uno. Yo trabajo durante la semana para que las cosas salgan en los partidos. Otros se pasan el partido gesticulando, pero no trabajan.

¿El Almería puede estar mejor preparado para aguantar la ansiedad ya que lleva toda la temporada en el pozo?

Si está abajo es porque no ha hecho las cosas bien. Yo prefiero estar dónde nosotros. Tienen un buen equipo y está diseñado para estar arriba. Vosotros siempre dáis un mensaje negativo, diciendo toda la semana que si perdemos nos metemos abajo. En lugar de mirarlo de otra manera. Jugamos en casa, estamos tres puntos por encima de ellos y hay que ser positivos.

¿Qué le parece Ramis en el banquillo rival?

Un buen entrenador. Ha estado en el Madrid, con una buena línea de trabajo. Le gusta dominar. No es fácil la situación que ha afrontado. Si entrenas bien y tienes buenos jugadores, las cosas salen.

¿Qué le pide a la afición?

Se dice que las buenas aficiones están en los momentos de dificultad de los equipos. Aquí desgraciadamente no ha venido mucha gente a apoyarnos y esperemos que en los últimos partidos se olviden de la situación y estén con el equipo.