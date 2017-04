Decepciones paralelas

Dos equipos en apuros frente a frente esta noche en el Martínez Valero (20 horas). Elche y Almería han vivido en los últimos años caminos paralelos de alegrías y disgustos. Ambos ascendieron a Primera División en la temporada 2012-2013, descendieron en la 2014-2015 (aunque los ilicitanos lo hicieron en los despachos) y ahoran luchar por no caer al pozo de la Segunda B, que sería drámatico.

Pocos podían imaginar en los meses de mayo y junio de 2013 que, apenas cuatro años después, mañana viernes Elche y Almería iban a jugar un partido decisivo para evitar un posible descenso al pozo de la Segunda División B que significaría un drama para ambos clubes.

Ilicitanos y almerienses han lleva vidas paralelas desde que ambas ciudades se echaran a la calle para celebrar el retorno a la Liga de las Estrellas.

El conjunto franjiverde certificó, precisamente en Almería, su vuelta a Primera el 18 de mayo de 2013 y un día después, lo celebró en el estadio Juegos del Mediterráneo, a pesar de perder 2-1, en un choque sin nada en juego.

A los andaluces, esa victoria le permitió dar un paso de gigante para clasificarse para el play off y unas semanas después también ascendió tras eliminar en la última eliminatoria al Girona.

El camino de espinas de dos históricos de Segunda División se llenaba de rosas.

La campaña siguiente, ambos conjuntos, no sin mucho sufrimiento, conseguían la permanencia en Primera División. El Elche terminó décimo sexto, con 40 puntos, y el Almería, décimo séptimo, con la misma puntuación, en una Liga que ganó el Atlético de Madrid tras vencer al Barcelona en el Camp Nou.

Pero en la temporada 2014-2015 las risas se transformaron en lágrimas. Los almerienses terminaron penúltimos, con 29 puntos, y no pudieron lograr la salvación. Mientras que los ilicitanos sí que consiguieron la permanencia en el campo, tras finalizar la competición décimo tercero, con 41 puntos, pero a finales de junio recibían el mazazo de del descenso administrativo.

A partir de ahí, ambos clubes han vivido más penas que gloria. Los franjiverdes tuvieron que hacer un equipo, deprisa y corriendo, después de salvar un match-ball para no bajar, también en los despachos, a Segunda B. La campaña pasada el Elche comenzó a recuperar un poco la ilusión, albergando esperanzas de llegar al play off hasta la recta final de la Liga, pero fue un espejismo.

Los andaluces han llevado mejor el aspecto institucional y, a nivel económico, no han realizado los dispendios que ha situado al Elche en una situación preocupante. Pero en el tema deportivo, tanto la temporada pasada como la actual han confeccionado plantillas para luchar por el ascenso y están coqueteando con el descenso. El año pasado se salvaron por los pelos, por un punto, terminando décimo octavos en la clasificación. Y esta campaña llevan desde el mes de diciembre en puestos de descenso.

Lo que hasta hace poco hubiera sido una lucha por ascender, el partido de esta noche (20 hora) será para no descender. Y es que la vida ha cambiado mucho para Elche y Almería en los tres últimos años, aunque haya que frotarse los ojos para creerlo.