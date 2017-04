Ramis: "Llevamos más de mil minutos en descenso, pero podemos salir en 90"

Luis Miguel Ramis, entrenador de la UD Almería, ha confesado esta mañana en rueda de Prensa que es optimista de cara al duelo de mañana ante el Elche CF en el Martínez Valero y ha recordado que "llevamos más de mil minutos en descenso, pero podemos salir en 90". Ha reconocido, a continuación, que "trataremos de llevar el partido hacia nuestros puntos fuertes" antes de insistir en la idea de que "el equipo es consciente de que llevamos mucho tiempo en descenso, hemo hechos cosas bien y mal, pero ahora tenemos opción a una recompensa. No vamos a rendirnos hasta que no salgamos de la zona de abajo. Quedan 21 puntos y no podemos regalar nada".