Jordi Durán : "El equipo está motivado y sólo piensa en ganar el segundo partido"

Jordi Durán, técnico del Elche CF Sala, ha confesado esta mañana que el sábado, a partir de las 18.30 horas, frente al Valdepeñas en el pabellón Esperanza Lag, su equipo quiere "sentenciar la eliminatoria", tras ganar el primer partido en tierras manchegas y "no pensamos en el tercer partido". El preparador franjiverde avisa que "como hicimos en Valdepeñas no vamos a salir a especular. Luchando como lo hicimos allí estoy seguro de que pasaremos la eliminatoria. El equipo no se vino abajo tras remontarnos un 0-2 a nuestro favor, mantuvimos la frialdad y siempre creímos en la victoira".

Durán no esconde que la idea inicial era la de "ascender de forma directa, pero también entiendo que los play offs son bonitos, por todo lo que se genera alrededor de ellos, y sería bonito dar el salto a Primera en estas dos eliminatorias".

"El chip lo tenemos puesto en el ascenso, la gente no necesita motivación a la hora de preparar este partido", reconoce Durán antes de asumir que el "Valdepeñas es un equipazo. Tiene una experiencia increíble. En ningún momento se va del partido y eso lo hace un rival muy difícil de superar. Allí vivimos un partido duro y difícil y, aquí, se repetirá la historia. ¿Si tendrán ansiedad porque se lo juego a un partido?, ninguna. Son futbolistas que están curtidos en mil batallas. Nosotros tenemos que ser nosotros y luchar como lo hicimos allí. Es el momento de rubricar en nuestra cancha la eliminatoria y darle una alegría a nuestra afición. Estamos concienciados en ganar el sábado".



Jordi Durán tiene a toda su plantilla disponible, salvo a Manu, con una pequeña rotura muscular en el cuádriceps. "Vamos a ver cómo evoluciona de su lesión y serán los médicos los que decidan sin está para jugar", sentenció el técnico franjiverde.