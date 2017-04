Fabián llega a la final

Si la semana pasada la sorpresa fue Pelayo, ésta puede ser Fabián Ruiz. El centrocampista sevillano ha recortado los plazos de su recuperación, ayer entrenó con el grupo e, incluso, Toril medita alinearlo en el once inicial, formando el doble pivote junto a Álex Fernández, en la final de mañana (20 horas) frente al Almería.

El futbolista cedido por el Betis se lesionó el pasado 2 de abril en el encuentro contra el Córdoba. En el parte médico se anunció que sufría «una fractura en la falange próxima del cuarta metatarsiano de su pie izquierdo, se le va a aplicar un tratamiento conservador y el periodo de recuperación es de unas seis semanas».

Sin embargo, en menos de un mes se ha recuperado y está en disposición de jugar, según aseguran fuentes cercanas al cuerpo médico quienes ayer señalaron que realizó todo el entrenamiento con el grupo, que está preparado para jugar y ahora quien tiene la última palabra es el entrenador.

De todas formas, el entrenamiento de ayer no fue muy exigente porque apenas quedaban poco más de 48 horas para el partido y sólo hubo unos rondos, fútbol-tenis y tratamiento con los fisioterapeutas.

El mayor problema que tiene Fabián es la falta de ritmo después de cerca de un mes sin jugar. Pero la falta de futbolistas específicos -la alternativa es el canterano Antonio Caballero- puede llevar al técnico franjiverde a ponerlo en el equipo titular en un encuentro en el que la experiencia va a ser un factor importante por lo mucho que hay en juego.

Si Fabián sale inicialmente, el once inicial tendría dos novedades con respecto al último encuentro en Valladolid. El sevillano sustituiría a Caballero, que se quedaría en el banquillo; y Edu Albacar, que regresará al once inicial, en lugar de Iriondo, una vez que el catalán ha cumplido su partido de sanción.



Guillermo

Otro de los jugadores que estaban en la enfermería y que puede volver a la convocatoria en el trascendental envite ante los almerienses es Guillermo. El delantero cedido por el Athletic lleva entrenando con el grupo toda la semana, ayer ya realizó la primera parte de la sesión y, posteriormente, se marchó a los vestuarios para tratarse con los fisioterapeutas.



Dorca y Pelegrín, descartados

Los que están totalmente descartados son Albert Dorca y Sergio Pelegrín. El centrocampista catalán ha intentado forzar a la largo de la semana, pero, como mínimo, deberá esperar una semana o dos para volver.

Dorca, Pelegrín y Eldin realizaron el miércoles trabajo en la piscina y ayer no se ejercitaron con el resto de sus compañeros. El central apareció en la recta final de la sesión, se calzó las botas y realizó algunos ejercicios por su cuenta, pero no está en condiciones de afrontar un partido y más de la exigencia del que va a enfrentar al Elche con el Almería.

La plantilla franjiverde llevará a cabo esta mañana una sesión a puerta cerrada en el estadio Martínez Valero y, a su conclusión, Alberto Toril hará el recuento de los futbolistas con los que puede contar, aunque la única duda es Fabián Ruiz.