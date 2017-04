La Audiencia Provincial libera la hipoteca sobre el Martínez Valero

El club ilicitano sólo tendrá que pagar el 35% de la deuda de 1,7 millones, aunque la empresa la pueda cambiar por acciones.

El Elche recibió ayer por la tarde una buena noticia. El estadio Martínez Valero y varios locales quedan libre de hipoteca tras decidir la Audiencia Provincial calificar como ordinario el crédito de 1,7 millones de euros, más los gastos de las costas, en total poco más de 2 millones, que el club ilicitano tenía con la empresa Los Serranos por las obras de reforma del coliseo franjiverde.

El consejo de administración que presidía José Sepulcre puso como aval el estadio, por lo que hasta que no se aclarase la deuda estaba hipotecado y no se podía utilizar como prenda en ninguna negociación. Algo que hubiera podido ser primordial a la hora de gestionar la deuda con Hacienda y la Seguridad Social para evitar el descenso y que no se pudo hacer. A partir de ahora, la entidad sí que podrá utilizar el Martínez Valero para cualquier tipo de negociación al quedar liberado.

El tribunal admitió el recurso que el pasado mes de octubre presentó el administrador concursal, Carlos Pérez Pomares, para permutar el crédito privilegiado por ordinario y que, al igual que el resto de deudas, a excepción de las que se mantienen con la Agencia Tributaria, Seguridad y Social, que siguen siendo privilegiadas, entrase en el convenio de acreedores y sólo se tenga que pagar el 35%, porque el acuerdo contempla un 65% de quita y a pagar en diez años, con dos de carencia.

De esta forma, el Elche sólo tendrá que abonar 600.000 euros, aunque la empresa constructora puede optar por capitalizar la deuda y cambiarla por títulos de la entidad. Algo que le convertiría en uno de los principales accionistas del club ilicitano.

Otra de las peticiones del administrador concursal fue la solicitud de devolución de los 375.000 euros que el Elche había pagado ya a Los Serranos. Pero, ese apartado no lo ha admitido el organismo provincial.

Ahora, la mercantil puede presentar recurso ante el Tribunal Supremo, pero parece poco probable que lo haga.

Tras esta sentencia, el club ilicitano completa y quedan fuera de judicialización todos los créditos que tenía pendientes de calificar.



Créditos privilegiados

Los únicos créditos que quedan como privilegiados son los que se mantienen con la Agencia Tributaria, con la Seguridad Social y con los bancos, que tendrán que abonarse al 100%, aunque se pueden llegar a acuerdos, pero siempre con el visto bueno del acreedor. Por ejemplo, con la Agencia Tributaria se ha acordado pagar en ocho años, algo a lo que también estaba dispuesto a aceptar Los Serranos en el caso de que el juez hubiese mantenido como privilegiado.

De esta forma, el Elche puede ya contabilizar las cantidades exactas del convenio de acreedores y qué va a cada apartado: ordinario, privilegiado y capitalización por acciones, siempre y cuando se apruebe la ampliación de capital en una junta general de accionistas.

En total, según fuentes del club ilicitano, de los 10,6 millones que se aprobaron para cambiar la deuda por acciones, finalmente, al margen de los que decidida Los Serranos, se va a llegar a una cantidad que ronda los 16-17 millones.

A lo largo de hoy jueves se espera contabilizar la cifra exacta a canjear por acciones, posteriormente el auditor debe dar fe de esas cantidades y el viernes, en la reunión del consejo de administración, se fijará la fecha de la junta general extraordinaria que todo apunta a que tendrá lugar entre el 10 y el 15 junio.

Si el consejo consigue sacar adelante la ampliación de capital, la deuda global del club se reduciría considerablemente, aunque para ello, debe contar con el visto bueno del IVF o llegar antes a un acuerdo con el Banco del Consell, al que le adeuda 14 millones de euros.