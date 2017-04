Pelayo Novo: «El partido frente al Almería es de seis puntos y estamos preparados para ganar»

La recuperación de Pelayo Novo puede venir de maravilla a Alberto Toril a la hora de conseguir el equilibrio que carece el equipo en la medular en los siete partidos que quedan de competición y en los que está en juego la permanencia.



Pelayo reapareció la pasada jornada tras varias semanas fuera del equipo por una lesión en el tobillo. El ovetense admitió ayer que no estaba al «100 por 100» pero indicó que pudo más su deseo de «ayudar al equipo». De hecho, adelantó en dos semanas su regreso a los terrenos de juego. Todo un ejemplo de profesionalidad y compromiso.



El asturiano es optimista con la situación del Elche y asegura que el Almería, próximo rival en la Liga y en zona de descenso, cambiaría su situación por la del equipo ilicitano, situado a tres puntos de estos puestos. «El Almería se cambiaría por nosotros y le gustaría estar a tres puntos del descenso» dijo el jugador franjiverde, quien se mostró convencido de que los franjiverdes van a «sacar adelante» la situación comprometida en la que se encuentran. «Somos futbolistas profesionales y tenemos gente experimentada para vivir con esta situación. La presión se acerca, pero la vamos a saber llevar», confesó.



Pelayo Novo todavía no sabe los motivos por los que el Elche se ha visto abocado a luchar por la salvación, aunque reconoce que la presente temporada está siendo de gran «desgaste porque son muchas semanas las que sufrimos altibajos. Unas veces hemos jugado bien y, otras, se han repetido los mismos errores».



«Mentalmente cuesta, pero nos tenemos que centrar en la parte positiva, aunque si estamos en esta situación es porque hemos cometido más errores que aciertos», señaló el centrocampista.



Pelayo no quiso especular sobre el futuro de su entrenador y se limitó a señalar que no es una semana para «individualismos, sino de unión. Todos juntos nos metimos en esta situación y todos vamos a salir», apuntó Pelayo, quien dice que el partido ante el Almería vale «por seis puntos, ya que de ganar es la distancia que le meteríamos al descenso. Tenemos argumentos para hacer un buen partido».