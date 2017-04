"Tenemos que ganar por lo civil o por lo criminal"

Andrés Túñez ha asegurado esta mañana que el encuentro del viernes (20 horas) frente al Almería es una auténtica final que hay que "ganar por lo civil o lo criminal". El central franjiverde ha reconocido que la derrota de la pasada jornada en Valladolid "fue un palo duro, porque se nos escapó un punto importante", pero ya piensa en el choque frente a los almerienses. "El partido importante es el del viernes. Nos enfrentamos a un rival directo y nos los jugamos todo. Por eso, hay que ganar sí o sí".

El futoblista venezolano advierte de que "va a ser un partido complicado. El Almería ganó su último encuentro en casa y será un rival muy duro. El que más corra, apriete y luche se llevará los tres puntos. Va a ser una guerra. Ellos están en una situación difícil, tienen el mismo objetivo que nosotros y el que pierda quedará muy tocado"

Túñez asegura que, a pesar de la trascendencia del choque, en el vestuario "no hay nervios" "Somos conscientes de lo que hay. En la plantilla contamos con gente veterana que ya ha habido estos momentos. No hay que alarmarse. El ambiente es para ganar, superarles en el gol-average y sólo estamos centrados en sumar los tres puntos y conseguir la victoria".

El defensa del Elche asegura que "es una final, frente a un rival directo, que es el que marca el descenso, y hay que ganar por lo civil o por lo criminal. Nosotros nos hemos metido en esta situación y nosotros tenemos que salir de ella".

El exjugador del Celta no ha querido opinar sobre la posibilidad de que el técnico, Alberto Toril, pueda ser destituido en caso de no ganar. "No sé lo que opinar. He estado en equipos en los que han destituido al entrenador y en unos ha salido bien y en otros no. Toril es buen entrenador, se puede dialogar y hablar con él. El hecho de que no estén saliendo las cosas no se le puede achacar todo al entrenador, somos un equipos y todos tenemos nuestra parte de culpa porque no hemos hecho las cosas bien".

Andrés Túñez también ha realizado un llamamiento a la afición para que acuda el viernes al Martínez Valero. "Yo he ganado muchos partidos gracias a la afición que nos ha ayudado. Somos conscientes de que nuestros seguidores no están contentos, pero necesitamos su apoyo y si ellos animan el equipo saldrá adelante. Sé que es complicado porque querrían que estuviésemos en otra situación, pero los necesitamos".

El central ha restado importancia al hecho de que cuando llegó en el mercado de invierno dijera que había venido a Elche a conseguir el ascenso y ahora esté luchando por no descender. "Esto pasa y ha pasado en muchos equipos. Por ciertos motivos, no estamos donde nos gustaría. A veces va a luchar por un objetivo y, luego, lo haces por otro. Ahora no podemos pensar en lo que podría haber pasado. Tenemos que centrarnos en el Almería, porque es el encuentro más importante del año".