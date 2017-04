Toril: «Si confían en lo que hacemos seguiremos y si no, nos marcharemos»

Alberto Toril comentó al final del encuentro que había tenido la oportunidad de hablar «igual que cuando ganamos» con el presidente, Diego García, el consejero, Ramón Segarra, y el director deportivo, José Luis «Chuti» Molina, que fueron los representantes del club ilicitano en Valladolid. El técnico aseguró que le habían transmitido «tranquilidad absoluta» y que no le habían planteado una posible destitución. No obstante, el preparador franjiverde admitió que «el club debe valorar, si confían en nuestro trabajo seguiremos y si no, nos marcharemos».



Cuando se le preguntó si entendería que la decisión fuesa que no continuase, Toril indicó que «son libres de tomar decisiones», aunque puntualizó que «las valoraciones deben ser más amplias y de forma global. No estamos en la mejor disposición (lesiones) para competir, pero acataré la decisión de los que están por encima de mí», comentó. Toril consideró que su equipo no había hecho «un mal partido», pero señaló que «las circunstancias se han dado así. Hicimos una buena primera parte. A pesar de las adversidades, tuvimos el control, defendimos bien y el Valladolid no nos hizo daño».



El todavía entrenador del Elche también intentó explicar los motivos que habían llevado a su equipo a dar un paso atrás y ser más contemplativo con el empate. «Ha habido jugadores con problemas físicos lo que nos obligó ha hacer cambios ilógicos y anormales. Perdimos la esencia de nuestro juego, nos quitaron el balón y tuvimos que defender más atrás. Y un error grave nos condenó», lamentó.



El técnico del conjunto ilicitano desveló que «al margen de los problemas físicos, Pedro y Luis Pérez pidieron el cambio. Intentamos defender lo mejor posible. El rival también puso delanteros de calidad como Mata o Juan Villar y era normal que tuviesen alguna opción de gol».



Toril sorprendió con la contestación a los motivos que llevaron al Elche a no generar, apenas, ocasiones de gol. «Que quieres que haga...No tengo una varita mágica para generar ocasiones. Hoy (por ayer) no teníamos futbolistas para generar. Cuando los tenemos, generamos. Además, tampoco hemos tenido la claridad de otros días producto del cansancio».



El técnico indicó que ahora sólo piensa «en preparar bien» el partido del viernes (20 horas) con el Almería. Es un partido importante, jugamos en casa y hay que recuperar anímica y físicamente a los jugadores para intentar ganar»