Paco Herrera: «Sé que la espada de Damocles está ahí, pero no me voy a rendir»

Paco Herrera: «Sé que la espada de Damocles está ahí, pero no me voy a rendir»

El entrenador del Real Valladolid, Paco Herrera, aseguró en rueda de prensa que es consciente de que peligra hoy su puesto ante el Elche y que sabe que «la espada de Damocles está ahí», pero ha advirtió que ya ha remontado situaciones «parecidas» y que no va con su carácter rendirse.



El técnico extremeño insistió es que es de aquellas personas que da todo lo que tiene hasta el final. «Creo que aún hay posibilidades a las que agarrarse para jugar la ·promoción de ascenso», dijo.



El entrenador aseguró que cree que la plantilla está a su lado pues, según apuntó, «en las conversaciones no he notado nada raro, habría que preguntarles a ellos pero mi sensación es que la relación sigue siendo la misma».



Herrera advirtió también sobre la faceta ofensiva el Elche, ya que cuenta, en su opinión, «con cuatro jugadores muy peligrosos y es un equipo muy trabajado, con un buen entrenador que plantea un 4-4-2» (sic).



«En la primera vuelta perdimos este mismo partido y si lo ganamos ahora tendremos los mismos puntos pero vamos a contar con más partidos en nuestra casa», reflexionó.



Por último, Paco Herrera solicitó a los aficionados que ayuden al equipo esta tarde a partir de las 16 horas. «Entiendo que la afición esté enfadada con nosotros porque en el último partido nos han metido seis, a mí nunca me había pasado algo así, pero de manera injusta les pido que nos ayuden».



Con todos los jugadores aptos, puesto que Juan Villar y Drazic superaron las molestias musculares que arrastraban, la plantilla del Valladolid está citada hoy dos horas antes de arranca el partido. Será entonces cuando facilitará la lista de convocados y dará a conocer el once inicial.