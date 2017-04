Vicente Parras aún confía en alcanzar la promoción de ascenso con el filial

El técnico del Elche Ilicitano, Vicente Parras, empieza a tener claro que sus opciones de jugar la promoción de ascenso a la Segunda División B son reales a pesar de que en octubre su planteamiento fuera diferente. La espectacular racha de los franjiverdes al conseguir seis victorias consecutivas de las que tres se han producido fuera de Elche ha permitido que las matemáticas se alíen con Parras y vea que alcanzar la cuarta plaza es una posibilidad muy real.

Este domingo reciben, a partir de las 11.30 horas, en el estadio Martínez Valero al Torre Levante, uno de los tres rivales que pasaran por la ciudad de las palmeras en estas últimas cuatro jornadas de Liga. El técnico sabe que de esos doce puntos que están en juego, los nueve de casa no se pueden escapar y que la presión pasa al bando contrario, ya que ellos están situados a cinco puntos de la zona de promoción, "cinco puntos de doce siguen siendo muchos puntos. Pero ahora la presión es para ellos. Nosotros sólo tenemos que ganar y conseguir los doce puntos. Los de arriba saben que si pinchan, nosotros estamos ahí".

El equipo no vive ajeno a las cuentas ni a las posibilidades de verse en puestos de play off. Vicente Parras asegura que "intentas aislarte de todo el tema de sacar cuentas, pero es complicado. Porque te pones a mirar, este gana aquí y el otro pincha allá. Mis cuentas son sencillas, que son sacar los doce puntos".

El entrenador del filial es consciente de que sumar todos los puntos en juego le supondrían alcanzar la barrera de los 74 puntos "el año pasado hicimos 69, y estábamos en puestos de promoción. Aunque es verdad que este año hay dos partidos más. Si perdemos el domingo, ya se acaba todo".

Independientemente de la situación institucional del Castellón, que también lucha por ser uno de los cuatro primeros y lo que suceda con el Villarreal C ante la posibilidad de que no pueda jugar la promoción por tener su club a otro equipo en Segunda División B, el entrenador franjiverde dice que "nosotros nos tenemos que centrar en ganar el domingo y hacer los doce puntos. Luego ya, a ver qué pasa".

No obstante, el entrenador quiere ser cauto y por ello "tenemos que llevar cuidado con el exceso de confianza. La gente nos está dando muchos ánimos. Seguimos trabajando desde la humildad, el sacrificio, el compromiso y la ambición. Porque este equipo en enero podría haber bajado los brazos y conformarse con el décimo puesto. No fue así y quisimos ir a más. No hemos tirado la toalla y este viento favorable nos lo hemos ganado nosotros", concluye.