Pelayo y Javi Llor entran en la convocatoria del Elche por José Ángel y Edu Albacar

Alberto Toril se lleva a Valladolid a 18 futbolistas para el duelo de mañana en el Nuevo Zorrilla. Viajan los jugadores del filial Antonio Caballero y Javi Llor, además de Pelayo, ya recuperado de la rotura parcial en el ligamento de su tobillo derecho sufrida tras el partido frente al Real Zaragoza en el Martínez Valero.

No se desplazan a tierras castellanas por decisión técnica Hugo Fraile y José Ángel, además del sancionado Edu Albacar y los lesionados Mandi, Matilla, Fabián, Dorca, Pelegrín, Eldin y Guillermo. José Ángel ha pasado de ser titular frente al Numancia, como centrocampista, a ni siquiera entrar en la lista de su entrenador.

En el once inicial es segura la vuelta de Iriondo al lateral izquierdo, por el sancionado Edu Albacar. Antonio Caballero puede tener su opción en la medular para formar pareja con Álex Fernández ante la falta de efectivos en esa zona del campo, aunque el regreso de Pelayo apunta a que el asturiano tendrá su sitio entre los elegidos. También se baraja que Toril diseñe una defensa de tres centrales, con Luis Pérez e Iriondo por las bandas.



Lista de convocados

Porteros: Juan Carlos y Germán.

Defensas: Rober Correa, Túñez, Armando, Josete, Iriondo y Luis Pérez.

Centrocampistas: Pelayo, Álex Fernández, Liberto, Pedro, Hervías, Caballero y Javi Llor.

Delanteros: Nino, Borja Valle y Malonga.