Javi Jiménez: «Valladolid y Elche deben luchar por otras metas y el que pierda lo va a pasar mal»

Si hay un futbolista que conoce bien todo lo que rodea al Elche y al Valladolid y el grado de exigencia que tienen los dos clubes en estos momentos y al partido del próximo sábado (16 horas) en el Nuevo Zorrilla ese no es otro que el portero Javi Jiménez.

El guardameta riojano militó durante cuatro temporadas en la entidad pucelana, llegó a su filial y luego estuvo tres campañas en el primer equipo, con el que jugó, precisamente, un play off de ascenso frente al Elche, en aquella recordada eliminatoria que los ilicitanos remontaron, en el estadio Martínez Valero, con dos goles de Edu Albacar.

La campaña pasada llegó al conjunto ilicitano, procedente del Levante, y completó un gran año y siempre destacó por la motivación que tenía, especialmente, cuando las cosas no salían como se esperaban. Al final, no le renovaron y tuvo que marcharse al Huesca, donde no ha podido jugar por una grave lesión de rodilla.

Javi Jiménez reconoce que tanto Elche como Valladolid «están en una situación difícil» y que el choque del sábado «va a ser un partido importante y, a la vez complicado, a nivel anímico».

El portero tiene claro que, por historia y tradición en el fútbol español, ambos conjuntos deberían estar en otra categoría y luchando por otras metas más altas que por las que pugnan en la actualidad. «Elche y Valladolid son dos clubes más de Primera División que de Segunda y con perspectivas más importantes por las que luchar que en la situación en la que están actualmente. Son dos equipos con mucha exigencia y el que pierda va a sufrir. Será un partido muy exigente y nadie se podrá confiar».

Desde Huesca, el exportero franjiverde manda un mensaje a la afición del Elche: «Hay que apoyar al equipo en los momentos difíciles porque los jugadores lo agradecerán. En los momentos complicados son en los que más unidos hay que estar».



Recuperado de su lesión

El portero admite que le dolió no continuar en el conjunto ilicitano después de realizar una gran temporada. «Se me quedó la espinita clavada por no renovar, pero ya ha pasado tiempo, estoy en otro club y ahora ya no pienso en eso, aunque ojalá algún día podamos volver a cruzarnos en el camino porque Elche fue un sitio en el que estuve muy a gusto».

Javi Jiménez sufrió la temida triada en la rodilla, en un entrenamiento, durante la pasada pretemporada, y después de siete meses lesionado se encuentra ya entrenando con el Huesca, que se ha convertido en una de la revelaciones de la temporada y está a sólo un punto de los puestos de promoción de ascenso.

«Fue un momento difícil y una jugada desgraciada que me ha marcado la temporada, pero ahora ya estoy recuperado, entrenando con el grupo y lo importante es seguir trabajando con motivación y ganas», concluye.