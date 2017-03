Sergio Pelegrín: «Estamos tan necesitados como el Zaragoza y queremos brindar el triunfo a nuestra afición»

El central franjiverde Sergio Pelegrín López (Barcelona, 18 de abril de 1979) está muy cerca de cumplir 38 años. La experiencia dicen que es un grado y el catalán la tiene a raudales. Podría ser el padre o hermano mayor de algunos de los compañeros que tiene en el vestuario. En cada momento da el consejo justo. Sabe asimilar como nadie tanto los momentos de euforia, como los negativos que viven los equipos a lo largo de una Liga y tiene claro que ahora «lo que importa es ganar el domingo al Zaragoza». No quiere ir más allá.

Letra de Salvatore Adamo. Canta, Raphael. Pone la música en el vestuario franjiverde, Sergio Pelegrín. Título, «Mi gran noche». Está es la situación ideal que espera el capitán franjiverde cuando el domingo, sobre las 22.30 horas, termine el duelo Elche-Real Zaragoza en el Martínez Valero. El central, DJ franjiverde, pondrá la canción, antes del duelo como motivación. Es su sintonía fetiche. Espera repetirla cuando el árbitro pite el final como celebración de que se han logrado los tres puntos.

Todo un reto, sumar, por primera vez en esta Liga, dos victorias consecutivas, y, con ellas, acercarse a la zona de promoción. Una gran noche. «Queremos reencontrarnos con la victoria en nuestro campo después del triunfo logrado en Tarragona que nos ha dado mucho aire», confirma el central del conjunto ilicitano, antes de explicar que «queremos brindarle una victoria a nuestra afición», un triunfo que no saborea en casa desde el partidos disputado frente al Girona, el pasado 27 de enero.

Tiene claro que si el equipo ilicitano quiere avanzar puestos en la clasificación debe sumar muchos puntos en el Martínez Valero a partir del encuentro del domingo. «Vamos a intentar ganar por todos los medios», explica el jugador catalán, sin mirar más allá de esa noche. «Quedan 12 jornadas y todavía van a suceder muchas cosas. No debe preocuparnos todo lo que no sea ganar el domingo al Zaragoza. Lo demás no debe presionarnos, ni siquiera el lograr la segunda victoria consecutiva. Hay que salir a darlo todo como lo hacemos en cada uno de los partidos, aunque hay veces que las cosas te salen bien y otras no tanto, como con el Alcorcón».

Sergio Pelegrín afirma que ve al Elche en una «buena línea a pesar de los resultados», ya que el equipo se ha mostrado «más compacto en los últimos partidos y el camino es el que mostramos en Tarragona. Soy de los que pienso que tenemos menos puntos de los que merecíamos».

Frente al conjunto maño, admite que necesitarán la ayuda de los aficionados. «Me gustaría un campo lleno», dice antes de asumir que «los que vengan van a estar con nosotros, como lo han hecho durante todo el año. Necesitamos a la afición a nuestro lado y que confíe en nosotros».



Un duro rival

«Para ellos (Real Zaragoza) es un partido importante, pero para nosotros también porque ganar en Tarragona nos dio mucho aire», repite el capitán del Elche, quien espera un Zaragoza muy motivado tras el cambio de entrenador. «Están en un momento difícil y por eso son más peligrosos, pero si ellos están necesitados nosotros también, al igual que todos los equipos de la categoría», reiteró el central.

A pesar de la mala dinámica del equipo de La Romareda en lo que va de competición, Pelegrín recuerda que el Real Zaragoza confeccionó una plantilla para recuperar la categoría, pero «la Segunda División es traicionera y ahora están en una zona complicada y no pueden descuidarse».

«Un cambio de entrenador es un aviso importante de que las cosas no van bien y de que deben cambiar», explicó Pelegrín, quien pronosticó que el Zaragoza «juntará las líneas y buscará el contragolpe» ante el Elche.

«Que pasará, que misterio habrá puede ser mi gran noche», recuerda Raphael en su canción. Pelegrín también espera que sea la gran noche del Elche, la que les lleve al triunfo ya que «deseamos llegar ya a los 42 puntos». Ese es su objetivo más inmediato. Mirar más allá no entra en los planes del capitán franjiverde.