Albacar pide paso

Edu Albacar pidió ayer paso y mostró su predisposición para volver a la titularidad mañana viernes (20 horas) en Tarragona. Después de casi dos meses lesionado, por el esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha, que sufrió el pasado 21 de enero en Vallecas, asegura que ya está totalmente recuperado y preparado para volver a ser titular el frente al Nàstic de Tarragona.

«Ya estoy disponible para lo que el míster quiera. La semana pasada terminé los entrenamientos con el grupo y ésta ya soy uno más. Estoy preparado para jugar, para estar en el banquillo o para apoyar desde la grada, como he hecho mientras he estado lesionado», comentó.

El veterano futbolista de 37 años afirmó que el retraso para su vuelta no ha sido por culpa suya. «He hecho todo lo que los médicos me han dicho. Otras veces, como ocurrió en la primera vuelta, sí que, por cabezonería, quise regresar antes. Pero, en esta ocasión, he seguido todos los pasos. Más no he podido hacer».

El jugador catalán señaló que, a pesar de la situación del conjunto ilicitano en la clasificación, a seis puntos del descenso y a ocho de las plazas de promoción de ascenso, no arroja la toalla para terminar la competición en la zona noble de la clasificación. «Aunque estemos más cerca del descenso, sigo pensando que podemos llegar arriba. No quiero ni oir hablar de descenso. Esta plantilla no se merece que se dude de ella y, a final de temporada, vamos a estar más arriba de lo que estamos ahora».



Una racha de dos o tres triunfos

Albacar no se resigna a que el tren del play off haya pasado de largo. «Tenemos el ejemplo del Tenerife que ha cogido una dinámica buena y está arriba. Nos falta una racha de dos o tres victorias seguidas, que no hemos conseguido hasta ahora. Eso sería una inyección de moral porque este equipo trabaja como el que más».

En cuanto a las dudas que podría haber sobre la presión de tener que luchar por el descenso, el lateral izquierdo indicó que «tenemos el ejemplo del Rayo, que cuenta con grandes jugadores, con mucha experiencia en Primera División. Eso ni se nos pasa por la cabeza. En lo último que pensamos es que podamos estar en la zona de descenso. Este equipo siempre ha dado la cara y a nadie se nos pasa por la cabeza que podamos bajar».

El jugador franjiverde recordó que «los primeros que queremos estar arriba somos nosotros. Sabemos cómo es el entorno del Elche. Si ganamos dos partidos seguidos, que todavía no lo hemos hecho, la gente dirá que ahora es el momento de estar arriba y, si los perdemos, comentará que vamos a luchar por la permanencia. El fútbol es un estado de ánimo y si logramos los tres puntos en Tarragona seguro que nos vamos a reenganchar. El fútbol, desgraciadamente, depende de los resultados».

Edu Albacar tampoco consideró que el partido frente al Nàstic sea una final. «Nos jugamos lo de todos los partidos: tres puntos. Parece que hay un ambiente de desánimo y hay gente que ha dejado de creer, en el vestuario, por supuesto, que no».



Dardo a Noblejas

El lateral izquierdo, cuando fue preguntado por la competencia que ahora tiene con Iriondo, sorprendió con su respuesta y comentó que «Iriondo es un gran profesional y siempre ha sido mi competencia. Para mí, personalmente, ha sido él y no Noblejas. Es un futbolista que conozco porque lo seguí y lo recomendé para que se fichase. Ha aprovechado su oportunidad y le servirá para crecer». Por último, señaló que «con la llegada de los fichajes de invierno estamos siendo más regulares. En la primera vuelta, el míster no tenía problemas para hacer la convocatoria y ahora sí que tiene los mimbres para dar un paso adelante», concluyó.