En el alambre y sin red

Álex Fernández ocupa la plaza del sancionado Dorca y Pedro puede jugar en banda con Borja Valle por detrás de Nino.

El Elche CF recibe esta noche (20 horas) en el Martínez Valero al Alcorcón. Los ilicitanos necesitan los tres puntos para romper con su mala dinámica de resultados y poder volver a soñar con dar un salto hacia la zona de privilegio de la tabla. La derrota en el «Ciudad de València», ante el Levante, dejó un mal sabor de boca en el entorno franjiverde, pero con el paso de los días el grupo que dirige Alberto Toril se ha rearmado y vuelve a pensar que con los argumentos futbolísticos mostrados en la capital del Turia la victoria frente a los madrileños estará al alcance de la mano.

El propio técnico franjiverde reconocía ayer, en la sala de Prensa, que al equipo le hace falta una victoria holgada para convencerse de que está en el buen camino y que la apuesta por el buen fútbol al final tiene recompensa. Para ello, el Elche debe ser capaz de mantener el nivel mostrado ante los granotas y, cuando el rival apriete, estar muy atentos y no realizar ningún regalo absurdo.

El conjunto franjiverde, que acumula dos jornadas consecutivas sin ganar, lo que le ha alejado de la zona de promoción a ocho puntos, no puede pensar en otra cosa que no sea el superar al equipo alfarero. Sacar la calculadora a estas alturas de competición y pensar en metas mayores no conduce a nada y el equipo lo sabe. Vive en estos momentos, como el equilibrista del circo, encima de la alambre. Con el agravante de que no tiene red debajo.

Estar en una zona de nadie no te permite relajarte. Falta un tercio de Liga y todo puede suceder, tanto por arriba, como, por abajo. En juego hay 42 puntos.

El Elche, hace apenas un mes y mirando calendario, se conjuró para convertir el coliseo franjiverde en un fortín. Quería acercarse arriba y se sentía capaz de sumar de tres en tres. Pero, en los dos últimos duelos, delante de su afición, sólo ha sido capaz de sumar dos puntos. Ante el UCAM se dejó empatar en el último minuto y, frente al Huesca, el árbitro anuló un gol a los franjiverdes en los instantes finales. Todo ha sido un querer y no poder al que hay que poner remedio de inmediato.



José Ángel y Hugo Fraile

Alberto Toril, entrenador del Elche, cuenta para ese encuentro con la baja del centrocampista Albert Dorca, quien cumplirá un partido de sanción por acumulación de amonestaciones. Su puesto, según ha confirmado el técnico, será ocupado por Álex Fernández, suplente en los últimos partidos.

La gran novedad en la convocatoria es el regreso de Hugo Fraile, tras varios meses ausente, y la confirmación de que Pablo Hervías está recuperado plenamente de las molestias musculares que acusó al principio de la semana.

El técnico ha citado a dieciocho jugadores entre los que no se encuentra todavía Edu Albacar, aún sin ritmo de competición tras mes y medio apartado de los terrenos de juego por una lesión en la rodilla. Tampoco han entrado por decisión técnica en la lista Rober, Armando y Josete.

Toril mantendrá el equipo que ha puesto en liza en las últimas tres jornadas, aunque es posible que apueste en esta ocasión por dos delanteros, por lo que Guillermo podría acompañar en el frente de ataque a Nino en lugar de Pelayo. No se descarta que actúe Pedro en banda y Borja Valle pase jugar por detrás de Nino. Más azúcar al caramelo futbolístico ilicitano.