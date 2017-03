Toril: "Necesitamos una victoria holgada para cargarnos de moral"

Alberto Toril, entrenador del Elche CF, esta ya recuperado del mazazo recibido el pasado domingo en el "Ciudad de València" ante el Levante (2-1) y reconoce que el "equipo está bien". A su juicio "al grupo no le queda otra que mirar para adelante, ser fuertes y olvidar lo que ha pasado. Hay que seguir en la misma línea y con la misma actitud de trabajo. Vamos a ver si a partir de mañana los resultados nos acompañan".

El preparador no duda en afirmar que "estamos muy enteros y vivos". Tiene claro que "necesitamos un resultado amplio, con todo lo que significa la palabra, ganar holgadamente y de, esta manera, recibir el premio de lo que demostramos sobre el campo. A partir de ahí nos vamos a cargar de mucha más confianza de la que tenemos y veremos las cosas más cerca".

El cordobés no quiere hablar de la promoción de ascenso, pero se muestra optimista. Recuerda que "quedan 14 partidos, es decir 42 puntos. Demasiados", aunque entiende que "no podemos hacer números, estamos obligados a ir partido a partido y ganar el primero. Luego, iremos a por el segundo?"

"Lo importante es que estamos bien, eso es lo más importante, la sensaciones son buenas, no traducidas muchas veces en resultados", dice.

Toril reconoció finalmente que el Elche no está teniendo acierto para cerrar los partidos, ya que necesita "generar mucho para meter gol". "En los buenos momentos necesitamos más pegada para finiquitar los partidos", admitió el técnico, quien confirmó a Álex Fernández como relevo del sancionado Albert Dorca en la medular.