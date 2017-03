EL Elche se lleva la bronca de sus aficionados

El Elche vuelve a las andadas y se lleva de forma merecida la pitada de la afición al final del encuentro. Este equipo no sabe ganar de ninguna de las maneras, ni cuando juega bien, como ante el Levante el pasado domingo, pero tampoco cuando su fútbol es ramplón como el de ayer frente al Alcorcón. Al final, el aficionado no aguantó más y abroncó a los suyos. Toca mirar a los 50 puntos para salvarse. Este equipo no es capaz de dar más. Los números no engañan.

Hoy no se ha jugado a nada y así es difícil doblegar a un rival sólido como el madrileño. Incluso pudo ser peor, si, en el minuto 94, Juan Carlos no le saca un balón de gol a Alejo, aunque también es cierto que Nino, en la siguiente jugada, vio como no acertaba a batir a Dmitrovic y su balón rozaba el palo y se iba fuera.

Un Elche demasiado previsible y sin jugadores desequilibrantes no fue capaz de romper la solidez del Alcorcón. El toque y el deseo de filtrar balones entre líneas fracasó ante una defensa de cinco, como la que planteó el conjunto alfarero, que ahogó todas las propuestas franjiverdes de llegar al área de Dmitrovic. Los ilicitanos no encontraron el camino y carecieron de la velocidad necesaria para hacer daño a un rival que no tuvo muchos agobios a la hora de mantener el 0-0 en el marcador hasta el final.