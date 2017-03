Diego García: «El consejo del Elche está preparado para hacer frente al pago que exige Bruselas»

Con relación a la otra, la que ha calificado la deuda con Bruselas como un crédito contra la masa, que obliga a la entidad a pagar de forma inmediata, el dirigente afirma que, «si hay que abonarla o avalarla, se hará, aunque pensamos que puede ser reducida o incluso anulada».

Diego García, presidente del Elche CF, afirmó ayer estar tranquilo al igual que todo el consejo de administración con la decisión del juez de calificar como crédito contra la masa la sanción de 4,1 millones impuesta por Bruselas que hay que pagar de forma inmediata. El dirigente franjiverde, que en su día declaró en estas páginas que «nosotros no somos Anguix y por 4,1 millones el Elche no se irá a pique», repetía ayer desde Madrid, donde se encontraba en una visita de trabajo, que «este consejo está preparado para hacer frente a ese pago si algún día hay que abonarlo o avalarlo. Este club está en muy buenas manos».

García confiesa que, si llega el momento, «la entidad ilicitana, a través de una ampliación de capital o de un préstamo participativo, lo avalará o pagará. También cabría el aval patrimonial con el estadio Martínez Valero».

De todas formas, se muestra optimista y confiesa que «estamos convencidos de que esa deuda puede rebajarse e incluso anularse. Europa puede llegar a reconocer que es un crédito de la Fundación, como hemos argumentado desde el consejo, o que el pago es muy inferior a los 4 millones como consecuencia del cálculo de intereses que se realice».

«La de Europa es masa y no es una deuda concursal. Cuando tengamos que abonarla, lo haremos. Repito, tenemos la fórmula para pagarla. Lo dije en su día y lo mantenemos, el Elche no va a entrar en liquidación. Estamos tranquilos y contentos con el trabajo que estamos realizando», explica.

Asume Diego García que «no todas las sentencias pueden ser favorables, aunque hasta ahora la mayoría lo han sido. No la esperábamos, pero la respetamos. Está claro que más pronto que tarde el Elche deberá hacer frente a esos cuatro millones de euros, pero, a la vez que llegó la mala noticia, recibimos la cautelarísima del Tribunal Europeo respecto del pago de esa cantidad. Como en su día el IVF ya dejó claro que no reclamará dicha deuda, hasta que no se resuelvan las medidas cautelares por el Tribunal Europeo, seguimos a la espera».

Con la cautelarísima en el bolsillo, y a la espera de recibir la cautelar, de momento el presidente dice que el club se encuentra «en una situación muy tranquila para nuestra economía. Ahora estamos a la espera de que el Tribunal Europeo resuelva con respecto a la cautelar. A partir de ahí tendríamos un tiempo largo para no asumir esa deuda».

Además, García destaca que el juez, en su sentencia, dice que «hay relevantes doctrinas jurídicas en contra del contenido del fallo y, por tanto, existen argumentos suficientes para acudir a la apelación».



La buena noticia de Petxina

Por otra parte, Diego García reconoce que «es una gran noticia para el club» que el juez haya dejado sin efecto el contrato con Eventos Petxina «porque va a influir de manera positiva en la economía de la entidad».

No en vano, el Elche se ha visto liberado de un contingente de dos millones que tenía el club dentro del concurso de acreedores y le evita de futuras y presentes reclamaciones. A raíz de este auto, según palabras de Diego García, «en el convenio de acreedores va a haber una modificación, en los textos definitivos, consecuencia de la sentencia. Con Eventos Petxina había 1,5 millones de euros como ordinario contingente y 450.000 como subordinado contingente, y eso desaparece. Los 800.000 euros pasan a ser ordinarios y a pagar en diez años. Le quitamos casi dos millones, más las posibles reclamaciones de traspasos que podría hacer ahora y en el futuro».

Entiende el máximo dirigente franjiverde que, de esta manera, «se ha hecho justicia a lo que realmente se firmó en su día, que era un préstamo para el club y no una cesión de derechos». Además, según afirma García, «esta sentencia nos libera de una parte del importe que recibimos por el traspaso que realizamos de Sergio León a Osasuna el pasado verano y que nos condicionó las fichas».

Finalmente, Diego García reconoce que «estamos intensificando las negociaciones para podernos sentar en la misma mesa con el IVF, máxime después de las últimas decisiones del juez». Su intención no es otra que la de acercar posturas por el bien tanto del banco del Consell como de la propia entidad ilicitana.

Además, se espera en breve la aprobación de la resolución del convenio. A partir de ahí, se convocará la junta de acreedores del Elche CF SAD.