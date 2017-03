Dos penaltis en la segunda parte condenan al Elche CF ante el Levante

La actuación del colegiado Arias López, que pita dos penaltis a los franjiverdes, el primero injusto, decanta el partido del lado granota.

El Elche perdió ante el líder Levante (2-1), que fue ayudado con dos penaltis, que transformaron en gol sus delanteros Casadesús y Juan Muñoz, en los minutos 49 y 86. Demasido premio para el juego mostrado por el conjunto valenciano.

Se adelantó Nino nada más empezar el derbi autonómico. Fue la diana número cien del almeriense con la camiseta franjiverde, que al final sirvió para poco a pesar de que se jugó para ganar. Se hicieron méritos para al menos empatar, pero el fútbol volvió a dar la espalda a los de Alberto Toril.

El equipo granota aplicó la inyección letal de la muerte dulce al conjunto ilicitano, demasiado castigado en función al fútbol que practica jornada tras jornada. La de ayer fue una más. Incluso, el colegiado, se puso del lado del grande, en este caso el líder Levante. Éramos pocos... y llegó el árbitro a poner la piedra en la bota del más necesitado y que más puso en el envite.



El Elche



Tras el asueto, Casadesús empató de penalti nada más empezar, tras una mano evitable de Borja Valle dentro del área. Demasiado riguroso el árbitro en la señalización. Sin apenas hacer nada los valencianos tenían el partido en el sitio que deseban, mientras los franjiverdes se tiraban de los pelos al comprobar que una vez más todo lo hecho hasta entonces no había servido para nada. La historia se repetía.

Sin embargo, el Elche supo sacar fuerzas de su flaqueza, no cayó en la depresión y siguió insistiendo sobre la meta de Raúl. Iriondo, en el 71, tuvo el 1-2, pero su disparo se le marchó fuera por muy poco. No tuvo suerte en esa jugada que pudo marcar el devenir del duelo.

Pero, el picotazo del líder se produjo en el minuto 86. Error en la salida de balón de Pelegrín, penalti de Dorca, y gol de Juan Muñoz desde el punto fatídico. El Elche jugó como nunca, pero el líder ganó como siempre. El árbitro, Arias López, pitó a favor de obra, permitiendo todo a los granotas y no perdonando ni una a conjunto ilicitano. Demasiado castigo.

¿Qué tiene que hacer el Elche para ganar un partido? Se preguntó en el vestuario el equipo una vez finalizado el duelo. La impotencia fue tremenda y el deseo de rebeldía cada día es mayor, pero mirar más allá de los 50 puntos no parece saludable ahora. Todos están de acuerdo que hay equipo para mucho más, pero los resultados se muestran tercos con el juego franjiverde. No cabe duda que falla algo, que el equipo a veces no tiene el equilibrio necesario, pero el partido planteado por Toril ayer rozó la perfección en la primera mitad, pero se escapó por una rendija en la continuación, la que abrió un enrachado Levante con fútbol de trileros en el que el rival parece saber con exactitud dónde está la bola escondida, pero que termina por confundirse y los puntos se los quedan los pupilos de Muñiz.



El gol cien de Nino



El partido comenzó de la mejor manera posible. Casi sin cumplirse el minuto 2 un balón colgado sobre el área por Borja Valle lo envío Nino dentro de la portería, tras rebotar el balón en Raúl Fernández. Una diana que propició que el Elche empezara a creer que podía encender una auténtica mascletá en el coliseo granota.



Ficha técnica:

Levante: Raúl Fernández, Iván López, Rober, Postigo, Toño, Natxo Insa (Montañés, m.46), Lerma, Campaña (Verza, m.92), Jason, Rubén García (Casadesús, m.46) y Juan Muñoz.

Elche: Juan Carlos, Luis Pérez, Pelegrín, Túñez, Iriondo, Fabián Ruiz (Álex Fernández, m.75), Dorca, Pelayo (Liberto Beltrán, m.84), Borja Valle, Hervías (Pedro, m.65) y Nino.

Goles: 0-1, m.2: Nino. 1-1, m.53: Casadesús. 2-1, m.87: Juan Muñoz, de penalti.

Árbitro: Arias López (colegio cántabro). Amonestó por el Levante a Toño, Campaña y Casadesús, y por el Elche a Dorca, Nino e Iriondo.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 28 de LaLiga 1/ 2/3 disputado en el estadio Ciutat de València. Ante 11.492 espectadores.