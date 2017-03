Alberto Toril: «Es el momento de dar el mejor nivel y vamos a salir sin miedos ante el Levante»

Considera que el objetivo principal es la permanencia y, en estos momentos, no quiere mirar más allá de conseguir los 50 puntos que permiten seguir una campaña más en la categoría. Ve a su equipo preparado y en una buena dinámica para noquear al líder de Segunda División.

Alberto Toril, entrenador del Elche, reconoció ayer que su equipo no va a especular con el resultado del duelo que le enfrenta mañana domingo al Levante UD en el «Ciutat de València» (18 horas) y confesó que sus pupilos tienen argumentos para hacerle daño al líder. «Va a ser un partido difícil porque ellos todavía no han perdido en casa, pero tenemos argumentos para hacerle daño y no vamos a especular», señaló el preparador andaluz, quien indicó que si su conjunto mantiene la línea de los últimos partidos «tendrá opciones a la victoria. Si limitamos nuestros errores e incidimos en lo que hacemos bien tendremos posibilidades de lograr un buen resultado. En las últimas jornadas estamos a un buen nivel y debemos seguir en esa línea».

«En los últimos partidos hemos tenido opciones de ganar, dominamos al contrario y las sensaciones han sido buenas», dijo Toril, quien se mostró contento de los números del Elche en la segunda vuelta del campeonato y de la dinámica de sus futbolistas en el último mes, a pesar de que los resultados no hayan acompañado.

Pronostica que «va a ser un partido bonito·en el que a su juicio «nosotros tenemos poco que perder» y reconoce que «es el mejor momento para dar el mejor nivel todos, ya que habrá puestas muchas miradas en el líder». Una cosa tiene clara el técnico del equipo ilicitano: «Vamos a salir sin ningún miedo».





En esa línea de estar convencidos de que se puede romper la racha del rival en su campo, en el que no conocen la derrota en toda la temporada, sus jugadores han dejado claro durante la semana que se puede sumar los tres puntos. El técnico entiende que esa mentalidad positiva refuerza al grupo en el duelo de mañana. «Estamos jugando bien, no somos inferiores a nadie y podemos competir con cualquiera y allí vamos a eso, sin ningún tipo de complejos».



Un buen rival

Toril no esconde que el Levante «es un equipo maduro que sabe esperar su momento, que ataca y defiende bien. Cuentan con una plantilla muy superior al resto, con gente de ataque con ritmo de Primera División que no necesita mucho para liquidarte. No tienen que generar cinco ocasiones de gol para ganar, ni tampoco llevar el control del partido. Con una o dos perforan tu portería y luego saben gestionar esa diferencia porque son sólidos atrás. Además, está bien trabajado por su entrenador, que sabe lo que tiene que hacer y lo hace bien».

Explica que «nos esperarán en tres cuartos para robar y tienen transiciones muy rápidas. Ahí es donde ganan los partidos y donde no pueden fallar», antes de considerar que la baja de su goleador Roger «le va a hacer daño ya que ha hecho el 50% de sus goles y es muy determinante».

Futuro inmediato

Pese a ello, recordó que perder en el campo del líder, en el que nadie ha podido ganar en lo que va de campaña, «es algo que puede pasar perfectamente, igual que ganar o empatar. No podemos ser derrotistas y estamos donde estamos todo el año, ni más ni menos».

«Cuando antes podamos lograr la permanencia más fácil será centrarnos en otro objetivo», insistió el preparador andaluz, quien afirmó que «e