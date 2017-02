Borja Valle: "En el Elche se dan todos los ingredientes para mirar hacia arriba"

Borja Valle se estrenó como goleador franjiverde el pasado viernes en el Anxo Carro, campo donde ya había sido capaz de hacer otra diana con el Oviedo. El delantero berciano reconoce que "tenía muchas ganas de marcar con el Elche y, además sirvió para sumar los tres puntos". Lo hizo delante de su familia, que estaba en la grada viendo el partido. "Fue un momento muy emotivo e ilusionante y ojalá se repita muchas veces. Se lo dediqué a ellos, ya que no siempre tienen la oportunidad de verme y esta vez estuvieron ahí presenciando el duelo", explicaba Valle.

Asume que después de tantos partidos sin jugar de forma asidua, en el Deportivo no tuvo muchas oportunidades, "los 90 minutos todavía se me hacen largos, porque me falta algo de físico que los entrenamientos no te dan. Poco a poco me voy encontrando mejor y una pizca más y estaremos listos".

Borja Valle, se le nota en la cara, es feliz en el Elche y así lo expresa: "Estoy encantado aquí. Desde el primer día se me acogió como uno más y me lo pusieron muy sencillo. Todo lo que rodea al Elche y a su ciudad me gusta. Todo es positivo al día de hoy".

Considera el delantero franjiverde que "el juego del equipo invita a mirar para arriba, pero lo que cuentan son los puntos y los resultados. Hay que intentar arreglar los errores que cometemos para conseguir una estabilidad que nos puede meter en la parte alta de la tabla. Tenemos todos los componentes para estar arriba".

Insiste en que se "ha confeccionado una plantillla muy compensada, con mucha competencia y en la que todos vamos a una. El fútbol es un estado de ánimo y el ambiente que hay dentro del grupo es muy bueno. Ahora venimos muy reforzados del partido de Lugo, que creo puede ser un punto de inflexión. Todos estamos a una y eso es vital. Todo lo que rodea al Elche es positivo y tenemos todos los alicientes para que las cosas salgan bien".

Borja Valle reconoce que "lo tenemos todo para ganar de nuevo ante el Huesca", pero avisa de que "va a ser un partido muy difícil, porque son un equipo muy compensado en todas las líneas. Van a competir siempre y nosotros tendremos que hacer las cosas lo mejor posible para quedarnos con los tres puntos".