"Jugamos bien, pero dos ocasiones que concedimos nos condenaron"

Borja Valle disputó ayer sus primeros minutos con el Elche. El delantero cedido por el Deportivo salió en el descanso sustituyendo a Josete y considera que el conjunto ilicitano no jugó mal, pero lamenta que los errores los fallos defensivos les condenaron. "Estuvimos bastante bien, aunque en la primera parte no fuimos el Elche que realmente somos y concedimos dos ocasiones que nos han condenado. Cuando tienes el partido controlado, no te puedes relajar lo más mínimo. Aquí nadie regala nada y cuando lo haces, te matar".

El futbolista de Ponferrada quiere "quedarse con las cosas buenas, corregir las malas y pensar en el siguiente partido".

Valle destacó la reacción del conjunto ilicitano tras encajar los dos goles y a pesar de quedarse con un hombre menos por la expulsión de Pelegrín. No obstante, reconoce que el vestuario sigue teniendo "una espinita" por no poder lograr dos victorias de forma consecutiva. A pesar de ello, uno de los refuerzos del Elche en el mercado de invierno tiene claro que todavía hay opciones de llegar a la zona noble de la clasificación. "Tenemos capacidad y equipo para estar ahí y debemos de corrregir los errores".

El nuevo jugador del Elche se encontró "muy a gusto" sobre el césped después de varias semanas sin jugar debido a una molestias en el cuádriceps, aunque reconoció que "físicamente me falta un poco".