Pelegrín. "No somos un equipo sólido en defensa y los errores nos cuestan caros"

Sergio Pelegrín, el segundo capitán, del Elche ha sido el encargado de atender esta mañana a los medios de comunicación. El veterano futbolista ha hecho un balance de la primera vuelta de la Liga y ha admitido que "nos gustaría tener más puntos y creo que los hemos merecido. El juego del equipo ha ido a más. Al principio generaba algunas dudas y éramos irregulares, pero, poco a poco, hemos mejorado, hemos mostrado más intensidad y tenemos las ideas. Está claro que en el fútbol lo que interesa son los resultados y es lo que nos falta. Hemos merecido más, sobre todo en los dos últimos partidos y eso ha provocado que tengamos una sensación amarga".

El defensa franjiverde ha reconocido que los 31 goles que llevan en contra están lastrando al conjunto ilicitano. "No habría gustado encontrar una solución. Unas veces por unas cosas y otras por otras no hemos podido mejorar ese aspecto. No somos un equipo sólido en defensa y los errores nos cuestan caro. A los defensas nos duele, pero hay que seguir trabajando para dar con la tecla y somos optimistas".

Pelegrín ha comentado que la mala suerte no puede ser una justificación. "Cuando algo pasa de forma puntual puede ser que sea mala suerte. Pero cuando se repite tantas veces no. Cuando analizas los partidos, unas veces es un penalti, otras un error...pero es por algo más. Algo que se repite tanto no puede ser mala suerte". El central entiende que esta situación pueda generar dudas en el sistema de juego. "Cuando encajas muchos goles se generan muchas dudas, pero no podemos esperar que el viento cambie de dirección, porque sólo no lo va a hacer. El equipo trasmite buenas sensaciones y hemos merecido más, pero, hasta ahora, no hemos logrado lo que queremos"

El central no acierta a encontrar los motivos. "Nos han faltado muchas cosas, pero me quedo con lo bueno, con la brega y que hemos competido en todos los encuentros".

La experiencia del jugador catalán le dice que el equilibrio defensa-ataque es primordial para estar arriba en la clasificación. "Los equipos que quieren estar arriba tienen que tener buenos registros, tanto ofensivos como defensivos. Nosotros los estamos teniendo buenos a nivel de ataque y ahora tenemos que potencial las muchas cosas buenas que tenemos a nivel ofensivo y mejorar a nivel defensivo".

Sergio Pelegrín descarta que el hecho de intentar salir con el balón jugado desde atrás haya motivado los fallos defensivos y los numerosos goles en contra. Y ha asegurado que el segundo gol del pasado en Oviedo, en el que le robaron la pelota a Dorca, fuera motivado por salir jugando desde campo propio. "Fue una jugada puntual y no tiene nada que ver con el sistema. No hemos encajado ningún gol por errores de salida del balón. Estamos trabajando todo el año para jugar así y, últimamente, estamos teniendo más empaque y las ídeas más claras"

Partido ante el Rayo

De cara al encuentro del próximo sábado (18 horas) frente al Rayo, el defensa ha comentado que "tenemos ganas de que llegue el encuentro después de las dos últimas derrotas y queremos quitarnos la espina de las dos últimas derrotas. Necesitamos una victoria y estoy tranquilo porque vamos a competir bien. Tenemos que intentar no cometer esos errores puntuales que nos están penalizando. Somos dos equipos necesitados. El Rayo estaba llamado a volver a Primera División".