El club ilicitano espera poner fin esta semana al «culebrón» de Borja Valle

La comisión deportiva del Elche espera cerrar esta semana lo que se ha convertido en un auténtico culebrón, como es la cesión del mediapunta del Deportivo de La Coruña Borja Valle.

Ambos clubes han reiterado que el acuerdo es total, pero el técnico del conjunto gallego, Gaizka Garitano, no quiere dejar salir a Borja Valle hasta comprobar el estado de forma con el que llegan los nuevos fichajes del cuadro coruñés, Ola John y Kakuta.

«No quiero que se vaya nadie si no viene nadie. Ha venido Ola John, pero después de dos meses lesionado. No quiero que se vaya nadie porque no tengo ni para completar la convocatoria», comentó el entrenador del Dépor tras el encuentro del pasado frente al Villarreal.

Valle está siendo protagonista en la última semana en el conjunto gallego por la falta de efectivos. Frente al Villarreal disputó los últimos 15 minutos, mientras que el pasado miércoles, en la eliminatoria de la Copa del Rey, frente al Alavés, jugó el partido completo.

Ola John y Kakuta tiene previsto incorporarse entre hoy y mañana al Deportivo, por lo que si Garitano los ve en buena forma, para jueves o viernes Borja Valle podría aterrizar en Elche.