El "culebrón" de Borja Valle y su cesión al Elche vive nuevos capítulos

La cesión del deportivista Borja Valle al Elche se ha convertido en un auténtico "culebrón". A principio de año ya se le esperaba en el Elche en calidad cedido. Ambas partes reconocieron que estaba todo hecho. Luego, los partidos de Copa del Rey de conjunto gallego ante el Alavés y la falta de efectivos de la plantilla del Deportivo por lesiones le obligaron a quedarse en el club de Riazor.

Desde entonces, ha participado en dos encuentros del torneo del K.O. y ayer disputó 15 minutos en el duelo liguero frente el Villarreal en Riazor. Al final del duelo, Gaizka Garitano, técnico del Dépor, volvía a la carga y era muy claro al afirmar en la sala de Prensa: "No quiero que se vaya nadie si no viene nadie. Ha venido Ola John pero con dos meses de lesión. No quiero que se vaya nadie porque no tengo ni para completar la convocatoria".

El Dépor podría estar a punto de cerrar el fichaje de Kakuta, que vendría a suplir la marcha de Ryan Babel.

Garitano reconoció que "me gustaba antes, lo conozco de cuando jugaba en el Rayo, pero hay que ver como viene", aún así aseguró que puede aportar al equipo «cosas buenas» y que la idea sobre él y Ola John es «ponerlos bien cuanto antes para poder competir", sentenció el técnico.

Unas palabras que vuelven a dejar en el aire la llegada de Borja Valle al Elche. Toril, técnico del conjunto ilicitno, ya lo quería para la pasada semana, el viernes confesó que esperaba tenerlo en la siguiente, pero de momento no parece que vaya a ser así. El Elche tendrá que seguir esperando y el jugador sabe que se debe al Deportivo y debe esperar.