La Policía impide a un autobús de seguidores de la Jove Elx llegar al Carlos Tartiere

Cuarenta miembros de la peña Jove Elx han sido retenidos en la localidad asturiana de Pola de Lena, a unos 30 kilómetros de Oviedo, cuando se dirigían en un autobús al estadio Carlos Tartiere para presenciar, a partir de las 18 horas, el duelo que va a enfrentar al Elche con el equipo carbayón. Los aficionados han tenido que dar la vuelta y acompañados por la Policía Nacional han sido escoltados hasta que el vehículo que los transportaba los ha sacado de Asturias.

La expedición salió a las dos de la madrugada de Elche y según fuentes de la peña ilicitana, sobre las 9.30 horas, contactaron con el responsable de seguridad del club ilicitano, José Vicente Pamies, para comunicarle que estaban de camino a Oviedo. A pocos kilómetros de la capital astur les paró la Policía Nacional y les comunicaron que no tenían autorización para acudir al partido y que desde Elche nadie les había informado de su llegada hasta las 12.30 horas. Las mismas fuentes reconocen que el trato de la Policía Nacional ha sido bueno y que lamentan no poder ver "in situ" el duelo Oviedo-Elche tras hacerse más de dos mil kilómetros en autobús. Los miembros de la Jove Elx tienen previsto ver el partido en León por televisión, donde acaban de parar a comer.

Al conocer la noticia, el secretario general del Elche, Juan Pascual, se puesto en contacto y les ha asegurado que, a partir de ahora le gustaría que los viajes de la Jove Elx se gestionaran de forma conjunta con el club para que no vuelva a suceder cosas como las de hoy. Además, desde la misma entidad se asegura que cuando se recibió la noticia de que el grupo de aficionados llegaba a Asturias, sobre las 9.30 horas, se habló con la Policía Nacional de Oviedo y ha sido esta la que ha tomado la decisión de no dejarles entrar al entender de que se debía haber avisado antes de su desplazamiento hasta Oviedo de los 40 miembros de la Jove Elx.