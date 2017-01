El Elche desea pescar hoy en río revuelto

El Elche desea pescar en río revuelto. Los franjiverdes se miden esta tarde (18 horas) al Real Oviedo en el Carlos Tartiere conscientes de que el rival va a tener la presión encima, como una losa, de haber perdido los tres últimos encuentros y de recibir un sonrojante 5-3 en el Sánchez Pizjuán a manos del filial del Sevilla.

Los ilicitanos deben saber explotar esa situación de los astures, sabedores de que los pupilos de Manolo Hierro van a saltar al campo con un plus de motivación, pero también con las dudas propiciadas por sus últimos reveses. Habrá que aguantar esos primeros quince minutos sin cometer errores, manejar bien los tiempos del duelo con la cabeza fría, para saber en qué momento se pueden aprovechar de la ansiedad del rival.

El Elche llega también después de sufrir una derrota, pero, jamás un traspié como el sufrido ante el Cádiz en el Martínez Valero, tal como ocurrió, ha servido tanto para reafirmar que se está en el buen camino. En el vestuario del club ilicitano se entiende que fue un accidente, pero, ahora, se está en la obligación de dar un paso adelante, de convertir las buenas sensaciones en puntos y no quedarse en lo que pudo ser y no fue.

Alberto Toril se llevó ayer a 18 jugadores y en la lista de elegidos entraron Edu Albacar y Leomar por el sancionado Rober Correa y Hugo Fraile. Al final, el técnico dejó en casa a Pedro, que a pesar de tener ya el alta médica no se le quiere arriesgar para que esté en plenitud de facultades físicas el próximo sábado frente al Rayo Vallecano en Vallecas. «Es una lesión traicionera y el próximo partido ya estará con nosotros», confesó el propio Toril antes de partir. Tampoco se desplazaron Hugo Fraile, el sancionado Rober, además de los lesionados Mandi, Eldin y Matilla.

En el once inicial son seguros los regresos de Luis Pérez, por el sancionado Rober, y de Edu Albacar, tras perderse el duelo frente al Cádiz por tarjetas. Iriondo estuvo a buena altura frente a los andaluces, el vasco demostró que se puede contar con él, pero el nivel del lateral catalán es de los más altos de la plantilla y así lo ha entendido el preparador. El resto del once será el mismo que jugó ante el Cádiz, aunque si el campo está mal por la lluva, Toril podría dejar a Álex Fernández en el banquillo, como sucedió en Reus, dando entrada a Guillermo, buscando potenciar un fútbol más directo y aéreo.



Sory Kaba y El Habibe

Toril dudó ayer entre convocar a Sory Kaba o a Leomar. Al final, optó por el venezolano por su mayor polivalencia y porque puede actuar en la banda derecha. De esta forma, Sory Kaba podrá jugar con el filial en Borriol. El Ilicitano está con muy pocos efectivos para la delantera y, por ello, el club tiene prácticamente cerrado el fichaje de El Habibe Zaooit, un atacante de 21 años, que estaba en el Alzira cedido por el Alcoyano y que esta temporada suma cinco goles.